C'est avec une grande peine qu'amis, population de Grand Lahou-Dabou, membre de sa famille biologique et politique ont appris le 13 janvier 2018, le décès du députe-maire de Grand Lahou, Djaya Angbomi Jean. A travers un poste le journaliste-écrivain André Silvère fait un témoignage sur l'homme.

"Djaha Angbomi Jean. Je l'ai connu en 2007. Je venais de participer à un débat à la RTI et il a cherché à me voir, pour me féliciter. Quand nous nous sommes rencontrés, j'en ai profité pour solliciter auprès de lui, une entrevue avec Usher Assouan, ancien collaborateur d'Houphouët et maire de Grand-Lahou.

Djaha était ce qu'on appelait le "bon petit" d'Assouan. Tout de suite, il a créé la connexion et je me suis rendu dans la grande propriété du "Vieux", construite au bord de la lagune, à Grand-Lahou.

L'interview s'est passée relativement bien, le "Vieux" était fatigué, sa voix à peine audible. Cette interview a d'ailleurs été sa dernière. Il a tiré sa révérence en octobre de la même année.

Un an plus tard, nos relations se renforçaient grâce à un fait inattendu : sous mes yeux, alors qu'il avait répondu à une convocation, en tant que témoin, dans une affaire où l'ancien préfet de Dabou reprochait à des jeunes de sa ville, d'avoir incendié son véhicule de fonction, au cours d'une manifestation spontanée, Djaha était mis aux arrêts et envoyé, sans autre forme de procès à la prison de Dabou.

C'était un abus. D'autant que Djaha n'était pas sur les lieux de la manifestation, ce jour-là et que l'agent judiciaire du trésor qui avait compétence pour réclamer réparation du préjudice n'avait pas porté plainte.

En fait, la popularité croissante de ce jeune homme dérangeait bien de personnes dans la région de Lahou-Dabou. C'est alors que j'ai découvert l'une des facettes de l'homme.

Même en prison, il payait le transport des populations qui se déplaçaient quotidiennement de Grand-Lahou, pour lui rendre visite à Dabou.

C'est ainsi qu'est né le mythe du "Saint Leader", un surnom qui ne l'a jamais quitté et a fondé son action politique. Je ne l'ai plus revu depuis 2010, mais de loin je suivais son évolution politique et elle ne m'étonnait pas. D'abord député, puis maire de Grand-Lahou.

Va en paix Djaha Jean ! Tu as été un homme bon et humble, tu resteras le "Saint Leader" que tu as toujours été. Ta vie n'a pas été un échec !"