Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly appelle à la paix et au rassemblement à Divo

Le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly a effectué le déplacement à Gnéhiri, village situé dans la sous-préfecture de Nébo, département de Divo le samedi 13 janvier 2018 pour parrainer la messe d'action de grâce des Abbés Zohouri N'guessan Franck et Jean Tayoro Soko.

Au terme de cette messe célébrée dans la cour de l'école du village, le chef du gouvernement a lancé ce message aux populations: « Mes premiers mots vont à l'endroit des prêtres. Félicitations pour toutes les prières pour que la paix règne dans le pays.

La Côte d'Ivoire est une et tous les ivoiriens sont des frères et sœurs. Il faut travailler ensemble dans le sens du développement. Continuez de prier pour la paix et le rassemblement de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de ses fils et de ses filles ».

Il a également rendu hommage à Mgr Marie Daniel Dadiet, qui n'a eu, selon lui, que des amis tout au long de son séjour à Korhogo en qualité d'Archevêque. Ce dernier, après avoir exprimé toute sa reconnaissance et ses remerciements au Premier Ministre, a salué la grande hauteur d'esprit de celui-ci, qui ne fait pas de différence entre les différentes religions.

Et Mgr Marie Daniel Dadiet de lancer une autre invitation au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et à la Première Dame Dominique Ouattara en 2019 pour la célébration des 60 ans de l'école primaire publique de Gnéhiri et ces 40 ans de sacerdoce dont la présidence du comité d'organisation a été confiée au ministre des infrastructures économiques, Kouakou Koffi Amédé. Avant de présenter la seule doléance relative à l'octroi d'un véhicule de commandement au premier sous-préfet de Nébo.

Quant à l'abbé Pierre Dago Ablé, doyen des prêtres de la région, après avoir remercié le Premier ministre pour avoir effectué le déplacement à Gnéhiri pour assister à une messe, il a prodigué des conseils aux deux prêtres en ces termes: « Soyez des prêtres de qualité et représentez nous dignement. Nos chrétiens ont besoin d'être protégés ».

Le Premier Ministre a remis au nom du nom du Président de la République Alassane Ouattara la somme de 10 millions Fcfa aux populations.