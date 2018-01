Bénin: Début de la campagne très encadrée de transhumance frontalière 2017-2018

Les couloirs sont balisés. Les mouvements de troupeaux seront suivis et des contrôles sont prévus pour éviter des échappées. Le ministère de l'Elevage prévoit un dispositif d'accueil, d'enregistrement et d'orientation. Un kit est en préparation, il contient un livret du transhumant, un badge, une fiche de déclaration du troupeau.

Treize portes d'entrée seulement et 170 000 bêtes attendues qui viendraient du Niger, du Nigeria et du Burkina Faso. Cette année, les pasteurs et leurs troupeaux n'iront pas partout. Dassa-Zoumè, à plus de 500 kilomètres de l'extrême nord du Bénin, est la commune limite à ne dépasser.

C'est le début ce lundi 15 janvier de la campagne de transhumance frontalière, édition 2017-2018. La campagne est très encadrée cette année. Les couloirs de passages sont limités, on n'ira pas partout et chaque pasteur devra payer désormais des taxes pour son bétail.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.