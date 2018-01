Burkina Faso: 2 ans après son rapt, toujours pas de nouvelles du docteur Elliott

Au cours d'une conférence de presse cette semaine, le ministre de la Sécurité avait déclaré que le gouvernement multipliait les contacts et les recherches afin de retrouver l'octogénaire. Les populations de la province du Soum marcheront ce 15 janvier pour exiger plus d'engagements des autorités dans la recherche et la libération du docteur Elliott. Il est aussi prévu des séances de prière dans les lieux de culte. La marche conduira les manifestants depuis la clinique du docteur jusqu'au haut commissariat de la province du Soum où un message sera transmis aux autorités.

Au Burkina Faso, ce lundi 15 janvier, cela fera 2 ans que le docteur Arthur Elliott Kenneth a été enlevé à Djibo. Un enlèvement revendiqué par « l'Emirat du Sahara », une branche d'al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Son épouse a été libérée en février 2016, mais le médecin reste toujours entre les mains de ses ravisseurs. A Djibo, dans la province du Soum où le couple vivait et travaillait, les associations prévoient des manifestations pour interpeller le gouvernement à se pencher plus sur le cas du docteur Elliott.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.