Cote d'Ivoire: La réaction du directeur de cabinet d'Akossi benjo

Il a été « acheté » ensuite par Sawegnon pour monter une cabale contre nous. Nous avons nos preuves. Leur but c'est de dénigrer l'équipe municipale. C'est une cabale montée par Taki Clavier, Clément Adjouroufou, Fabrice Sawegnon. On les connaît. C'est leur travail ».

Il n'a jamais été question de détourner Taki de ses objectifs. C'était des jeunes qui étaient venus me voir pour me demander un soutien. Ce que j'ai fait en payant leur loyer.

Et nous avons déjà eu l'inspection générale d'État qui est venue faire ses enquêtes. Leur intention est de salir le maire parce qu'ils veulent être candidat. Et ils pensent que c'est par ce jeu qu'ils pourront accéder à la magistrature de la commune.

Joint, Monsieur Faizan, directeur de cabinet du maire du Plateau, Akossi Benjo s'est exprimé en ces termes : « Taki ne peut pas être un plaignant. La Haute autorité pour la bonne gouvernance est une institution où on fait des dénonciations. Ce n'est pas une juridiction où on porte plainte. Ce qu'il dit est faux.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.