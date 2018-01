« Nous ne sommes pas allés solliciter une médiation du Cheick. Nous avions en projet d'aller voir tous les guides religieux, pour leur expliquer la situation de notre football.

Nous avons précipité la visite chez le Cheick parce que nous avons été informés du deuil qui le frappe. Il a perdu sa belle-mère.

Donc, nous étions chez lui à son domicile pour faire d'une pierre deux coups : présenter les condoléances, puis expliquer la situation qui prévaut et ensuite avoir ses conseils. Après, l'explication faite, il a souhaité que la paix revienne dans le football ivoirien. Il souhaite qu'il y'ait le rassemblement, la réconciliation.

En tant que guide religieux, il n'a pas à prendre parti pour un camp. Donc, nous ne sommes pas allés solliciter une médiation. Il nous a fait savoir qu'il est pour tous les camps. En tant que guide religieux, il doit prononcer la paix, la réconciliation et le rassemblement. Il n'a pas dit qu'il prend parti pour le G42 ou pour Sidy Diallo. Nous estimons que l'affaire est grave.

Parce que nous allons organiser l'AG à la date convenue, comme le stipulent nos textes. Et comme nous savons que le camp d'en face ne va pas l'accepter, nous voulons porter l'information, afin qu'il soit informé de ce qui se trame, et de ce que nous voulons faire.

Je le dis, nous allons organiser cette AG. Nous sommes déterminés à organiser cette AG. Il faut que les guides religieux soient informés, car nous sommes déterminés à organiser cette AGE.

Nous allons aller voir les guides religieux Catholiques, Protestants, Évangéliques; nous leur dirons les mêmes choses. Il peut y avoir la paix, s'il y a une AG et que la majorité décide ».

Ouattara Bakary (Président COK ) : « Il serait difficile de demander l'implication des guides religieux »

« Je n'y étais pas. Mais, je pense bien qu'ils sont allés demander la bénédiction du Cheick. Chacune des parties peut bénéficier de la bénédiction des guides religieux.

Mais, il serait difficile de demander leur implication directe dans cette crise. Parce qu'ils n'ont pas le droit de s'impliquer. La sagesse doit revenir au président de la FIF. Il doit prendre son bâton de pèlerin pour rencontrer les Clubs membres du G42 ».

Dao Mamadou ( Président d' Atlantis FC de Yopougon ) : « Nous sommes allés présenter nos condoléances au Cheick Fofana »

« Je ne sais pas s'il doit y avoir médiation, mais nous sommes allés présenter nos condoléances puis profiter pour lui parler de la situation du football actuel. Nous voulons que la paix revienne dans le futur pour que le football Ivoirien puisse avancer.

Nous sommes allés présenter nos condoléances au Cheick Fofana. Nous l'avons informé de la situation pour ne pas que demain, il puisse nous dire que nous sommes venus chez lui sans rien dire sur la situation. Sinon nous savons qu'ils sont informés de la situation parce qu'il y a des communiqués qui passent, des journaux en parlent.

Personnellement, je pense que c'est grave parce qu'on est en train d'aller vers une crise. Nous sommes dans la logique du 28 janvier. Le 28 janvier, s'il n'y a pas de convocation d'AG, nous considérons l'arrêt du mandat de Sidy Diallo.

Il n'est plus président. Donc, à partir du 29 janvier, le G42 ne sera plus concerné. Et si le G42 ne se sent plus concerné, nous irons en AG. Parce que nous avons une logique qui fonctionne selon les statuts. Donc, tout ce qui est dit à côté n'est pas nos problèmes. Alors, si notre AG n'est pas convoquée, cela devient un conflit.

C'est vrai que l'émissaire de la Fifa dit qu'il n'y a pas de palabres, le championnat se joue. Il n'y a pas de problème à ce niveau. À partir du 29 janvier, nous allons considérer qu'il n'y a plus de président de Fédération parce qu'on ne répondra plus à quoi que ce soit de la Fédération.

Souleymane Ouédraogo ( Esperance d'Issia) : « Ce n'est pas une affaire aussi grave »

« Est-ce qu'on a sollicité l'avis d'un guide religieux pour élire Sidy Diallo ou bien placer Jacques Anouma à la FIF ? C'est un problème de football.

C'est un problème interne et on est tous des acteurs de ce sport-roi en Côte d'Ivoire. Je pense qu'entre nous-mêmes, présidents, responsables de club, dirigeants de club et même journalistes on peut envoyer la paix au sein de cette famille du football Ivoirien.

On n'a pas besoin de passer par un guide religieux pour résoudre ce problème. Pourquoi aller chez un chef religieux ? Ce n'est pas une affaire aussi grave pour qu'on implique nos guides religieux dans le débat »

Diabaté Vassiriki ( Président de Man FC) : « Il faut une médiation au-delà des hommes religieux »

« Le GPP (Groupement des Présidents de Clubs pour la paix ) a été le premier à lancer cette initiative. Nous avons rencontré dans ce sens, l'imam de la Mosquée du Plateau, le Cheick Cissé Djiguiba. Ils ont eu vent de notre action et ils sont allés voir le Cheick Boikary. Nous avons écrit pour demander aux deux hommes ( NDLR Jacques et Sidy ) de se parler.

Personne n'a tué la femme de l'autre. En dépit de ce qui est dit, Sidy Diallo fait partie des hommes qui rentrent dans l'histoire du football ivoirien. Il a remporté deux CAN. L'affaire est grave et il faut une médiation même au-delà des hommes religieux.

Si le G42 s'entête à organiser cette AGE, nous allons nous opposer à cela. C'est en Afrique qu'on demande à un président d'organiser une Assemblée générale pour qu'il soit »chassé ». On peut obliger M. Sidy à organiser une AG parce qu'il y a crise. Mais, on ne demande pas d'organiser une AG pour chasser un président ».

Ouattara Gaoussou ( Journaliste au Patriote ) : « Le Cheick Boikary Fofana a voulu comprendre ce qui se passe réellement »

« Le G42 s'est rendu au domicile du Cheick Boikary Fofana, je pense, sur invitation de ce dernier. Mais cela après une saisine de certains présidents de clubs favorables au président Sidy Diallo. Ils ont demandé au guide musulman d'user de son influence pour ramener la paix dans la maison du football.

Il a donc fait appel au G42 qui a répondu favorablement à cet appel par souci de respect des aînés et de l'autorité qu'il (Cheick Boikary Fofana) incarne.

Avant de s'y rendre, ils ont appris le deuil qui frappe le guide religieux, et ils en ont profité pour lui témoigner leur soutien et leur solidarité dans cette épreuve si difficile. Cela ne saurait donc, en aucun cas, faire de lui un soutien au G 42.

Je pense, comme l'émissaire de la FIFA qui était récemment à Abidjan, que le Cheick Boikary Fofana a voulu comprendre ce qui se passe réellement. Et il a été édifié sur l'actualité et sur le bien-fondé de l'action entreprise qui n'est nullement dirigée contre quelqu'un, mais qui est juste une action pour dénoncer un problème de gestion.

Si ceux qui sont allés voir le Cheick Boikary ne l'ont pas fait pour les guides religieux chrétiens, je vais suggérer au G 42 de le faire. Il faut aller vers eux aussi et leur expliquer ce qui se passe.

Il ne faut pas limiter cette action au Cheick car dans le monde du football, on retrouve toutes les confessions religieuses (musulmans, chrétiens, bouddhistes, animistes,... ).

Avant d'aller à une compétition majeure, on sollicite les prières des religieux. Donc s'il y a un problème, ce n'est pas mauvais aussi de solliciter leur intervention pour ramener la paix »

Dou Nicaise ( Journaliste au quotidien le Sport) : « La visite du G38 et non G42 a été motivée par le GPP »

« La visite du G38 et non G42 a été motivée par le GPP( Groupement des Présidents de Clubs pour la paix) de Blé Gbai . C'est le GPP qui a demandé aux chefs religieux et coutumiers de rencontrer les deux camps et je pense que c'est une bonne initiative dans le cadre de la paix dans le milieu du football ivoirien.

Il faut la paix et j'espère que chacun des deux camps comprendra cette démarche du GPP pour qu'on puisse parler le même langage dans le milieu du football.

D'autres confessions religieuses vont intervenir et je salue l'initiative du GPP. Le sport ,surtout le football est un facteur de rassemblement et de partage, donc il faut que les dirigeants ivoiriens fassent la paix».

Fredy Aka ( Journaliste ) : « Cette initiative est louable »

« Les religieux, dans la société ivoirienne, ont toujours été vus comme des garants de la stabilité et de la cohésion. Nous savons tous l'impact du football sur la société ivoirienne donc une crise du football pourrait avoir des répercussions sur la vie des Ivoiriens.

Partant de cet aspect, on peut dire que cette initiative est louable. Toutes les voies qui peuvent être utilisées pour endiguer la crise naissante sont à encourager même si le football pour moi n'est pas le dada des religieux ».