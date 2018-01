Les banques maliennes sont bien présentes à la 12ème édition de la FEBAK qui s tient au Parc des expositions de Bamako avec à leur tête la BDM-SA, sponsor officiel de ce rendez-vous. Il y a aussi la BNDA, la BMS-SA et Orabank qui offrent une gamme variée de produits bancaires et services financiers aux exposants et visiteurs.

Ouverture de compte, dépôt, retrait, transferts, GAB etc, tels sont entre autres les produits et services fournis sur le site de la FEBAK.

Au stand de la BDM-SA, le Directeur général Bréhima Amadou Haïdara et son équipe qui ont reçu le président de la République, Ibrahim Boubacar ont procédé à une brève présentation de la dernière innovation de la banque qui est la banque digitale. IBK a ensuite procédé à un retrait d'argent au guichet automatique de la BDM-SA mis à la disposition des exposants tout au long de la Foire.

Depuis plusieurs années, la BDM-Sa est le sponsor officiel de la FEBAK. Une fidélité qui, selon le DG de cette banque s'explique par le fait que «La BDM est une banque qui a une longue histoire. C'est une banque qui est cinquantenaire aujourd'hui. C'est la première banque du Mali, c'est une banque citoyenne.

Elle a été présente partout où il faut pour apporter un financement au développement de l'économie malienne. Notre présence ici, en tant que sponsor officiel, va de soi, car nous somme une banque qui finance tous les secteurs et énormément les commerçants. Donc c'est un devoir historique surtout que la CCIM est aussi restée fidèle à ce partenariat.

Donc je profite de l'occasion pour remercier et féliciter le président de la CCIM et son équipe pour le travail de titan qu'ils ont abattu pour que ce rendez-vous soit honoré. Cette Foire est devenue aujourd'hui une activité incontournable, très prisée et vous avez vu qu'ils n'ont pas pu satisfaire à toutes les sollicitations de stands».

Il a aussi ajouté que tout au long de la Foire, les visiteurs et exposants pourront effectuer toutes les opérations bancaires classiques comme s'ils étaient dans une agence bancaire.

Dans un stand bien paré à ses couleurs, le directeur commercial adjoint de la BNDA, Lassine Coulibaly, dira qu'en venant à cette rencontre, la banque agricole compte recevoir les visiteurs dont ses clients pour les éclairer sur les produits mis à leur disposition.

« Pour les produits que nous proposons lors de cette édition de la FEBAK, nous accordons la priorité à la collecte de dépôt pour permettre aux clients de déposer, d'économiser et fructifier leurs ressources » a souligné notre interlocuteur.