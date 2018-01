Ile Maurice: Berguitta - L'alerte 3 maintenue à Rodrigues

Les Rodriguais doivent maintenir les précautions et rester à l'abri. L'île demeure en alerte 3 suivant le huitième bulletin météo émis à 7 heures, dimanche 14 janvier.

La tempête tropicale modérée Berguitta était centrée à environ 150 km au nord de Rodrigues, soit en latitude 18.2 degrés Sud et longitude 63.1 degrés Est. Elle se déplace désormais dans une direction générale de l'ouest à environ 12 km/h.

Le vent, quant à lui, soufflera de l'est à une vitesse de 50 km/h en moyenne avec des rafales pouvant atteindre les 120 km/h. La mer sera très forte à grosse et houleuse. Les sorties en mer sont vivement déconseillées.

À Maurice, la station météorologique prévoit de la grisaille et des averses passagères surtout à l'est, au sud et sur le plateau central dans le courant de la journée. Des poches de brouillard seront aussi présentes sur les hauts.

Pour ce qui est de la température, la maximale sera entre 22 et 25 degrés Celsius sur le plateau central et entre 27 et 31 degrés Celsius sur les régions côtières. La minimale sera, elle, entre 21 et 23 degrés Celsius sur les hauts et entre 24 et 27 degrés Celsius ailleurs.

Les sorties en mer, principalement dans les lagons de l'est et du sud sont vivement déconseillées. Des houles provenant du sud-est sont attendues.