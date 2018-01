Afrique: A mister Trump - Bons baisers d'un pays de merde

Comment dit-on « pays de merde » en américain ? « Stinking countries », « godforsaken countries », « world dump » ou « shitole countries » qui aurait eu la préférence de Donald Trump pour parler des Etats africains lors d'une réunion jeudi dernier à la Maison-Blanche ?

Quelle que soit l'expression choisie et qu'elle puisse signifier « trou à rats » ou « porcherie », elle était suffisamment offensante pour susciter dans lesdits pays de merde un mélange d'indignation et de colère qui n'est pas près de s'estomper.

Les chefs d'Etat qui condamnent ; des pays qui convoquent l'ambassadeur américain comme ce fut le cas au Sénégal de Tulinabo Mushingi ; l'Union africaine qui publie un communiqué très ferme ; les ambassadeurs africains à l'ONU qui exigent une rétractation de l'auteur de ce vocable fleuri... le concert de désapprobation qui a accueilli cette sortie de piste ne cesse, depuis, d'aller crescendo.

Quelle « dung fly », entendez mouche ... à merde, a donc encore bien pu piquer cette anomalie statistique qui a emménagé contre toute attente dans le bureau ovale qu'il a mis sens dessus dessous à coups de tweets ravageurs, de déclarations intempestives, d'actions et de propos inconsidérés qui laissent souvent ses propres collaborateurs totalement abasourdis?

« Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas ces mots-là », s'est défendu maladroitement celui qui tweete plus vite que son ombre sans pour autant dire quels étaient les termes exacts sortis de sa putain de bouche.

Que l'Afrique, dont il sait à peine sur quelle planète elle se trouve, ne soit pas la priorité de ce maudit pitre imbu de sa personnalité, on veut bien mais avait-il besoin d'être aussi méprisant vis-à-vis de ce berceau de l'humanité et de 1,3 milliard (17% de la population mondiale) d'hommes et de femmes qui ont juste le malheur de ne pas être milliardaires ?

A-t-on besoin de lui rappeler que ce sont des millions et des millions d'enfants de cette Afrique, arrachés à la terre de leurs ancêtres par ce crime contre l'humanité qu'est l'esclavage, qui ont en grande partie fait de son « America first » cette puissance économique qu'elle est de nos jours ?

A-t-on besoin de lui apprendre que des descendants d'esclaves ont contribué à l'érection de cette fameuse Maison-Blanche, qu'il souille chaque jour que Dieu fait de ses extravagances ?

A-t-on besoin de rappeler à ce monsieur qui dit tout ce qui lui passe par la tête que, pas plus tard qu'en septembre 2017 en marge de l'Assemble générale des Nations unies, il louait devant une brochette de présidents africains « le potentiel commercial exceptionnel » de ces pays de merde où l'Oncle Donald vient, comme tant d'autres puissances, se procurer pétrole, mines et de nombreuses autres matières premières indispensables à ses majors ?

Ici ou ailleurs, on a connu de premiers magistrats qui n'ont pas toujours été à la hauteur de la charge suprême qui leur avait échu.

La France a ainsi eu ses rois ou présidents chauds lapins, à l'image de Félix Faure, expédié sans escale du septième ciel au ciel tout court le 16 février 1899, frappé par un orgasme mortel au cours d'ébats élyséens avec sa maîtresse Marguerite Steinheil, ce qui valut à la pauvresse le surnom de « pompes funèbres » ; somnabulesques tel Paul Deschanel, atteint du syndrome d'Elpenor et qui se prenait tantôt pour Napoléon, tantôt pour la Vierge Marie.

L'Afrique a connu les heures sombres de despotes sanguinaires, fantasques ou ubuesques du genre Idi Amin Dada, Bokassa, Menguistu Hailé Mariam, Macias Nguéma, Haïti a eu ses papa et baby Doc, les Philippines les Marcos mais rarement personnalité aura déshonoré autant la fonction présidentielle comme c'est le cas de ce dirigeant pour le choix duquel les Américains se seront lourdement ... « trumpés ». Qu'on ne nous dise pas qu'il a été élu démocratiquement car après tout, Hitler aussi l'avait été.

Et dire qu'il faudra encore se le taper trois ans, trois longues années pendant lesquelles il va commettre trop de dégâts. Avec de tels propos dévalorisants et bêtement méchants, qui illustrent à souhait la haute estime dans laquelle il tient ses « homologues » africains qu'il reçoit, l'on est en droit de se demander ce que vont devenir l'AGOA, le MCC, l'initiative Power Africa, le PEPFAR (plan d'urgence pour la lutte contre le SIDA) et tant d'autres projets et programmes mis en œuvre par ses prédécesseurs au bénéfice de ces pays de merde.

Jusque-là on connaissait les génocides physiques, c'est-à-dire l'extermination de populations du fait de leur race, de leur ethnie, de leur croyance, de leur couleur de peau mais avec ces outrances verbales et ses « trumperies » à n'en pas finir, il faudrait que la Cour pénale internationale songe à inventer le crime de génocide moral qui est certes plus insidieux mais tout aussi dévastateur sinon plus, les insultes (cafards, rats, merde, etc.) et discours désobligeants préparant bien souvent le terrain aux actes violents. En attendant, mister Trump, bons baisers d'un pays de merde.