Tunisie: Quand le pouvoir mène à la folie

opinion

«Freedom house» (la maison de la liberté), texte, scénographie et mise en scène de Chedly Arfaoui, est interprétée par Chakra Rameh, Mouna Talmoudi, Mohamed Hassine Grayaâ, Abdelkader Ben Saïd, Chakib Romdhani et Moncef Ben Massoud.

Selon le document de présentation de la pièce, il est question d'un espace abandonné et peu éclairé dans lequel évoluent des personnages issus de l'imaginaire de l'auteur. Un général tente de monter un coup d'Etat avec le soutien de quelques militaires. Il met en place une organisation à laquelle il donne le nom de Freedom house d'où d'ailleurs le titre de la pièce.

Toutefois, le projet est vite avorté à cause de la trahison de deux membres de l'organisation. Le général est ainsi écarté et condamné en secret par un tribunal militaire. Il subit des tortures qui le rendent fou, avant d'être libéré. Errant dans la rue avec sa fanfare, il trouve refuge dans une maison en ruine où il réalise son rêve en instaurant son royaume «Freedom house» et imagine des législations, des coutumes, une troupe militaire et des frontières.

Mais son peuple se révolte contre lui et il finit par être assassiné par ses deux bien-aimées Zohra et Lambouba, danseuses dans un cabaret égaré dans ce lieu bizarre. En fin de compte, toute cette histoire n'est en réalité qu'une opération blanche à travers laquelle le gouvernement teste son peuple et les institutions d'Etat sur la probabilité d'un renversement du pouvoir ou encore du retour de la dictature.

La matière première de cette création, c'est la politique avec ses ressorts, ses mystères, ses combats, ses ambitions, sa cruauté, ses pièges, ses trahisons et ses crimes parfois. La pièce est révélatrice de ce que la politique tente de cacher. C'est d'un théâtre politique, un théâtre de l'actualité dont il s'agit dans «Freedom house». Des hommes réunis par la discipline militaire, société masculine et hiérarchisée qui accomplit selon les règlements la mission de surveillance des alentours qui leur est confiée par le Général. Ces hommes sont la frontière du possible et de l'impossible, de la vie normale et imaginaire.

Le récit met en scène, donc, l'étrange destin d'un général qui se prend encore pour un général malgré sa destitution. Effrayant et fascinant avec ses militaires qui paraissent veiller sur une région abandonnée, il vit dans l'illusion de régner encore sur le pays. Au jeu des comédiens, le metteur en scène se sert de marionnettes ou poupées géantes qui marquent la frontière entre la réalité et l'allégorie. Coupés du monde extérieur, les personnages continuent à effectuer leurs manœuvres répétitives lorsque débarque un duo de danseuses de cabaret prises dans ce piège, elles deviennent des soldats et accomplissent les mêmes pratiques que les hommes.

Face à la raideur de cet univers masculin discipliné, la désinvolture et la légèreté des deux jeunes femmes, des brebis qui se font louves, que viendra le salut puisqu'elles vont se débarrasser de ce grotesque général en lui tirant une balle dans la tête. C'est le sort de tous ceux qui abusent du pouvoir et ne veulent pas le quitter, et ce, dans le fol espoir de régner encore et toujours sur leur monde. «Tout pouvoir sans contrôle rend fou», écrivait le philosophe Alain.

Montée non sans une certaine fougue, la pièce comporte des moments d'humour qui jaillissent de circonstances paradoxales, notamment où tous les personnages, campés avec justesse par des comédiens professionnels, se mettent à chanter un refrain de Ali Riahi «Ezzitouna». C'est tout juste jubilatoire.