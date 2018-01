Tunisie: Comment éviter la grogne ?

Ainsi, cette année, la commission a retenu 9 projets de longs métrages sur les 41 présentés et 5 projets de courts métrages sur les 26 proposés.

Par ailleurs, 5 aides à la réécriture et une aide à l'écriture, outre une aide à la finition ont été accordées. 21 films en tout bénéficieront de ces subventions d'un montant global de 4 millions de dinars et ce, pour l'année 2017.

Il faut dire que l'effervescence et la grogne sont devenues habituelles, voire rituelles à chaque annonce des résultats des travaux de cette commission.

Ainsi, les contestations, réprobations et accusations fusent, certains crient au micmac, en affirmant «que ce sont toujours les mêmes sociétés de production qui raflent la mise, tout en les qualifiant de "lobby"». D'autres dénoncent «des conflits d'intérêts entre un ou plusieurs membres de la commission et des producteurs et/ou réalisateurs dont les projets ont été retenus».

«Mieux», les dernières années, d'aucuns vont jusqu'à saisir les tribunaux en portant des recours afin d'annuler les résultats de la commission. Et cela a été le cas en 2016.

En fait, il n'y a pas de quoi être grandement surpris car il y aura toujours des mécontents et des protestataires se sentant «incompris», «lésés» ou carrément "victimes de complots".

Ont-ils raison ? Ont-ils tort ?

Comment démêler le vrai du faux? C'est pourquoi et afin d'éviter cette vague de réprobations et de contestations «légitimes» pour les «recalés» et «déplacées» et «envieuses» pour les «heureux élus», il faudrait établir des critères rigoureux pour l'octroi des aides à la production et afin d'éviter un trop-plein de mécontentement.

Toutefois, toute commission demeure un ensemble de subjectivités appréciant certains projets plutôt que d'autres à moins que la qualité ne fasse totalement défaut.

Le plus important consiste à établir à nos yeux des critères efficaces afin d'assurer un minimum d'équité. Cela en prenant en compte la qualité du scénario, l'importance et le sérieux de la société de production, la compétence et la notoriété du réalisateur ou de la réalisatrice et autres.

Ces critères, croit-on savoir, seront appliqués une fois que les nouvelles modalités d'octroi de l'aide à la production seront fixées dans une loi. Voilà qui garantirait plus de transparence, d'équité et d'égalité des chances.

Ainsi, une fois ces modalités prises en considération, les choses seront claires concernant les projets des réalisateurs confirmés, quant aux jeunes réalisateurs il est anormal en général que certains obtiennent de nouveau une aide à la production pour un autre projet de court métrage, par exemple, alors qu'ils ont totalement raté le précédent.

Plus, on devrait encourager le maximum de jeunes réalisateurs en évitant qu'une poignée seulement ne s'accapare les aides. Car, octroyer à un seul court-métrage la somme de 80.000 d (quatre vingt mille dinars), avec laquelle il est possible de produire 2 à 3 courts métrages, est excessif. Diminuer les aides accordées aux courts-métrages multiplierait les chances de tourner pour d'autres jeunes réalisateurs.

Varier les sources de financement

On sait que la commission d'aide à la production dépendra, désormais, à partir de 2018, du CNCI (Centre national du cinéma et de l'image) auquel reviendra la tâche de varier les sources de financement afin d'augmenter notablement l'enveloppe consacrée à l'aide à la production, surtout vu l'augmentation des maisons de production ainsi que du nombre des jeunes réalisateurs que forment et «déversent», chaque année, les nombreuses écoles et filières de cinéma des facultés et universités.

Il s'agit, donc, de pister d'autres sources de financement : outre l'aide publique du ministère des Affaires culturelles, il s'agit d'impliquer d'autres parties dans le but d'alimenter un fonds de soutien au cinéma, et ce, par des subventions et des taxes. Citons-en à titre d'exemples : les chaînes publiques et privées, la téléphonie mobile, la vidéo, internet, le DVD, un pourcentage sur la billetterie (sur chaque ticket de cinéma vendu), etc.

Il s'agit, également, de renforcer le partenariat avec des centres de cinéma, offices et autres structures cinématographiques étrangères entre arabes et européennes.

Voilà qui ne pourrait que booster la production en offrant plus d'opportunités aux professionnels et restreindre ainsi la grogne qui afflue à chaque publication des travaux de la commission d'aide à la production.

C'est en œuvrant à réformer et à restructurer le secteur du cinéma et à développer notamment la production qu'on pourrait assurer la diversité des œuvres et l'émergence de nouveaux talents.