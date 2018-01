Tunisie: « Ensemble, nous sortirons de la crise »

opinion

- Il est malheureux que certaines sensibilités politiques continuent à recourir à la presse étrangère, croyant pouvoir faire pression sur l'État

- L'environnement politique n'est pas sain dans notre pays, et cela décourage les investisseurs

Comme à son accoutumée, le président de la République n'y est pas allé par quatre chemins pour mettre tous les partenaires à l'opération politique nationale devant leurs responsabilités.

Hier, en ouvrant la réunion des signataires du Document de Carthage, il n'a pas hésité à souligner qu'il est possible «d'actualiser ou de réviser le document au cas où nos discussions montreraient que son contenu n'a pas été respecté par le gouvernement, qui reste le premier responsable de la mise à exécution du pacte comme convenu entre les signataires.

Et le chef de l'Etat de poursuivre : «Les événements qui ont secoué le pays ces derniers jours sont inadmissibles et la presse étrangère n'a fait qu'attiser les tensions, alors que les médias nationaux ont accompli leur mission dans les normes. Il est malheureux que certaines sensibilités politiques continuent à recourir à la presse étrangère, croyant pouvoir faire pression sur l'Etat. Elles doivent savoir que ces pratiques ne nous intimident pas et que nous sommes déterminés à tirer les enseignements de ces événements et convaincus qu'ensemble, nous pourrons sortir de la crise et que même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, nous nous entendons sur l'essentiel».

Le patriotisme, notre dénominateur commun

Comment les partis politiques se sont-ils comportés face aux actes de pillage et de vandalisme ?

Le président de la République estime que les partis politiques ont accompli leur mission «en comptant sur les moyens dont ils disposent et ces moyens sont très limités. Il y a eu un vent de mobilisation à la contestation et d'incitation à la protestation et à la manifestation. Mais les autres situations (le pillage et le vandalisme) ne relèvent pas de la responsabilité de nos partis dont l'attachement à la Tunisie et à ses intérêts supérieurs ne peuvent être mis en cause».

Déterminer les responsabilités des uns et des autres n'a pas empêché le chef de l'Etat de faire part de certaines observations et d'exprimer sa conviction que la récurrence de certaines difficultés est bien derrière le climat de tension qui a régné en Tunisie ces derniers jours.

Le président considère qu'il est plus que jamais urgent de parachever l'installation des instances constitutionnelles à l'instar de la Cour constitutionnelle qui aurait dû être créée en 2015, soit une année après la promulgation de la Constitution.

Il a également évoqué le climat d'investissement qui demeure répulsif, des difficultés que vit l'administration en dépit de l'adoption de la loi sur la réconciliation administrative, de la hausse du taux de chômage et de l'absence de grandes réformes économiques et sociales que tous les gouvernements redoutent et reportent aux calendes grecques.

Pour conclure, le chef de l'Etat a été clair et tranchant : «Nous sommes condamnés à affronter la situation qui prévaut dans notre pays telle qu'elle est. Ma conviction est que nous sommes en mesure de sortir de la crise actuelle mais à condition de travailler ensemble et de rompre définitivement avec la politique de la recherche du bouc émissaire. La Tunisie appartient à tout le monde. Elle a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Ensemble, nous dépasserons toutes les difficultés de parcours. Le gouvernement, de son côté, annoncera des mesures exceptionnelles en vue d'affronter la situation».