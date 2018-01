interview

En Tunisie, on enregistre des secousses sismiques normales. Le nombre de secousses de magnitude 2 ou 3 se produisent par millions, dans différentes parties du globe terrestre.

La Tunisie ne fait pas l'exception. Chaque année, un nombre variable de secousses sismiques est relevé, et de façon peu significative, en Tunisie. Le constat n'est pas alarmant, comme c'est le cas des pays du bassin méditerranéen, tels que l'Algérie ou l'Italie. On ne connaît pas de secousses remarquables de magnitude 5 ou 6 sur l'échelle de richter. En outre, ces dernières sont très rares et espacées dans le temps. Le dernier séisme, de magnitude 4,9, s'est produit en 1995, ce qui fait longue date.

Comment expliquer la fréquence des secousses telluriques ?

Le développement des supports de communication et d'information, tels facebook et les messages de téléphone mobile, a favorisé la célérité de l'information, la connaissance en temps réel, par la population, de l'activité sismique. Ce qui constitue un changement radical d'approche, par rapport aux années devancières. En 1979, la Tunisie a enregistré des secousses de magnitude 4 et 5, sans ameuter, pour autant, la population, de ghardimaou, du Cap Bon ou de Tunis. Sans susciter une quelconque panique.

L'activité sismique en Tunisie, avant et après le XXIe siècle, est-elle similaire ou variable ?

La référence de l'activité sismique est inférieure à celle d'auparavant, grâce à la disposition d'un système numérique plus efficace. La prédiction d'un séisme est difficile à réaliser, seule la prévention ou prévision probabiliste peut s'effectuer. La caractère géologique de la Tunisie favorise les secousses de magnitude 4, ou limitée à 5, car la longueur de la faille et son activité ne sont pas d'importance énorme comparées à celles de San Andreas et de la mer Morte. Sur le plan historique, on a un contexte beaucoup plus calme que des pays riverains. L'Italie a un contexte plus actif, avec le volcanisme, une position dans la zone de limite de plaque, le Stromboli. Le contexte tectonique est incomparable. Le nôtre est plus calme, souple et doux que celui de la Grèce, également. Plus proche de pays comme la Libye, ou l'Egypte, à moindre degré.