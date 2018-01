Ile Maurice: Cyclone - Berguitta devrait s'intéresser de près à Maurice dès lundi

Plus sérieusement cette fois, le site de l'US Navy estime que d'ici lundi, Maurice pourrait ressentir des rafales allant jusqu'à 100km/h, voire 115km/h plus tard dans la semaine.

En attendant, les thèses, hypothèses quant à la puissance et la trajectoire de Berguitta vont bon train sur les réseaux sociaux. Afzal Goodur, le M. Météo de Facebook, dont la réputation n'est plus à faire et dont les prévisions s'avèrent bien souvent justes, affirme que la tempête se déplacera dans une direction du Sud-Ouest, pour se rapprocher de nous.

Selon les prévisionnistes, le mauvais temps qui prévaut depuis hier n'a rien à voir avec Berguitta. Il s'agit, en fait, d'une «bande nuageuse» qui se promène au-dessus de nos têtes. Quoi qu'il en soit, si les prévisions de la station météorologique de Vacoas et celles de Météo France sont exactes, Berguitta se dirigera vers Maurice à partir de demain matin et continuera à s'intensifier.

Vous risquez, cette semaine encore, de vous retrouver à patauger dans la boue et demander à votre compagnon à baleine de reprendre du service. La faute à Berguitta. La tempête tropicale modérée, restée sans nom samedi matin et baptisée à 15 h 30 heures hier après-midi, devrait s'intéresser de près à Maurice dès demain, lundi 15 janvier. C'est du moins ce qu'avance la station météo de Vacoas.

