Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Hamid El Hazzaz

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Hamid El Hazzaz, ancien gardien de but du Moghreb de Fès et de l'équipe nationale de football, décédé samedi à l'âge de 72 ans.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une profonde émotion l'annonce du décès de feu Hamid El Hazzaz que Dieu ait son âme.

En cette douloureuse occasion, le Souverain exprime à la famille El Hazzaz et à travers elle aux amis et fans du défunt ainsi qu'à la grande famille sportive nationale et particulièrement au club du Moghreb de Fès, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite au décès de l'un des prestigieux gardiens de but qui ont contribué aux bons résultats enregistrés par le football national lors d'un bon nombre de compétitions et rencontres continentales et internationales au cours des années soixante et soixante-dix.

Le défunt, que Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde, était un exemple pour son grand esprit sportif et pour son amour sincère pour la Patrie, ajoute SM le Roi dans ce message, implorant le Très Haut d'accorder son immense miséricorde à feu Hamid El Hazzaz, de le rétribuer amplement pour ses nobles actions et patience et réconfort à la famille du regretté.