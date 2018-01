Burkina Faso: Les syndicats de l'éducation au gouvernement - «Même s'il faut 1.000 milliards, nous allons nous battre... »

Expert-comptable de formation et de profession, il a résolument mis les deux pieds dans... l'assiette politique… Plus »

A propos de la lutte engagée, la coordination fait savoir qu'elle s'intéresse beaucoup plus aux questions liées aux effectifs dans les classes, aux infrastructures, au trousseau scolaire, aux cantines, aux bourses pour les élèves, à la gratuité de l'éducation, à la normalisation des centres d'éducation de base non formels, au respect du cahier des charges dans les privés. Jusque-là, pour les enseignants, il n'y a pas lieu de parler d'acquis. Cependant, ils nourrissent l'espoir que cette situation connaîtra un dénouement heureux d'ici là. Les discussions reprendront dès ce mardi 16 janvier 2018.

