Angola: Retour des réfugiés congolais à partir de mars

Les protocoles d'ordre social dans le domaine de l'enseignement supérieur souligne l'ouverture des cours de langue portugaise, du français et de Lingala dans ces régions, le partenariat dans la recherche sur la figure et l'œuvre de la Reine Lueje-A-Nkonde et le chasseur Thibinda Ilunga, ainsi que les accords des secteurs de la santé, l'agriculture, l'agro-pastorale, la pêche, la culture, le tourisme, la jeunesse et les sports ont été aussi revus à cette rencontre de deux jours de rencontre.

Cette garantie est écrite dans un mémorandum signé par le gouverneur Ernesto Muangala et ses homologues congolais, Justin Milonga Milonga, (hôte) , Marc Manyanga Ndambo (Kassai), Richard Muyej Mangez Mans (Lualaba) et Emery Kaputu Vita (Kwango).

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.