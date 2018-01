Ile Maurice: Commission drogue - Le témoin mystère raconte sa descente aux enfers

Toujours est-il que cette audition marque le début du «vrai» calvaire pour l'ancien gardien de prison. «Mes proches ont su que c'était moi. Ils m'ont tourné le dos. Ils croient que j'ai consommé de la drogue. Cela n'a jamais été le cas mais je comprends leur réaction», avance-t-il, d'une voix basse, où l'on sent poindre de la tristesse. Il n'a même pas essayé de briser la glace depuis, même si la solitude le dévore. «C'est la première fois de ma vie que j'ai passé le réveillon seul. On ne s'est pas dit bonne année. Zot per ki mo frer perdi travay.»

Bien calé sur sa chaise, il sirote une boisson gazeuse, avec nonchalance. Est-elle feinte ? Apparemment non. Après tout, il a côtoyé des caïds, des barons, des «personnalités» du monde de la mafia. Il en a vu des vertes et pas mûres. Il raconte sa vie, une longue descente aux enfers.

