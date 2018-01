Ile Maurice: À Tranquebar - Le difficile quotidien de Jeanne d'Arc et ses filles

Assise à côté de sa maman, Naomi tente de consoler cette dernière, qui pleure désormais à chaudes larmes. À cause de la pluie, les maigres provisions ont été abîmées. Pour manger, la famille compte sur la générosité des voisins, comme Marie Rosemay Cornet, qui habite juste à côté. Elle vit elle-même dans des conditions précaires, mais fait de son mieux pour aider Jeanne d'Arc et ses filles. «Mo léker fermal kan mo guet sa bann zanfan-la... »

Deux matelas sont posés contre les parois. Des sacs contenant des vêtements sont suspendus ça et là. Pour faire leurs besoins, Jeanne d'Arc Etienne et ses filles, âgées de 12 et 17 ans, utilisent les toilettes des voisins. La benjamine, Naomi, souffre d'un handicap au pied, elle est sujette aux crises d'épilepsie. «Li ti pé malad lékol. Bann-la pa ti pé koné ki li pé gagné», raconte Jeanne d'Arc. Lorsque les médecins découvrent sa maladie, elle est transférée à l'Association de parents d'enfants inadaptés de l'île Maurice (APEIM).

