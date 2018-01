Congo-Brazzaville: Souvenir - Pamelo Mounk'A aurait eu 73 ans en 2018

En 1963, l'auteur de Masua intègre les Bantous de la capitale, le plus ancien orchestre du Congo. Inspiré par les apports de la musique afro-cubaine, il marque les esprits par les innovations de son arrangement et de sa rythmique pour livrer, dans chaque chanson, un message moralisateur puisé de l'observation sociologique.

Entre 1959 et 1962 principalement, il se déplace régulièrement entre Brazzaville et Kinshasa pour côtoyer Tabu Ley. Tout au long de sa carrière, la relation entre Pablito et son mentor restera forte et faite tout à la fois d'estime, de collaboration et parfois de rivalité.

Il est l'auteur de nombreuses chansons, dont les plus connues, L'argent appelle l'argent, Amour de Nombakélé, Ce n'est que ma secrétaire et Samantha, ont été fredonnées par des millions de mélomanes.

