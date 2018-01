La Guinée-Bissau n'a plus de Premier ministre depuis ce week-end. Umaro Sissoco Embalo a présenté… Plus »

Florence Parly et le continuum sécurité et développement économique

Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, plaide pour des approches globales et intégrées, actions coercitives et programmes de développement.

La réunion a pour objet l'avancement opérationnel et militaire de la montée en puissance de la force G5+5, après une phase exploitatoire de novembre dernier. On avance un effectif d'au moins cinq mille hommes d'ici au printemps de cette année.

La ministre française des Armées va réunir ses homologues de la force conjointe (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), ainsi que ceux des pays donateurs (France, Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Union européenne et Etats-Unis) ce 15 janvier à Paris, pour la mise en oeuvre de cette force antiterroriste.

