Le 13 octobre 2017 en organisant le 10ème anniversaire du décès de son père spirituel Maître Arsène Assouan Usher, Jean Djaya ne savait sans doute pas que le 13 janvier 2018, soit 3 mois jour pour jour qu'il allait rejoindre ce dernier.

Le député-maire de Grand Lahou, Jean Djaya a entamé depuis ce samedi 13 janvier 2018, le voyage de non-retour ou encore le grand voyage vers l'Eternel. Souffrant depuis quelques semaines d'un mal pernicieux qui l'avait visiblement affaibli, le concepteur du slogan « Bâtir et servir Grand Lahou » s'est voulu combatif jusqu'à son dernier souffle comme en témoigne sa présence lors des nombreuses actions de développement qu'il a initié à Grand Lahou. En décembre 2017, l'on pouvait lire un post d'Eustache Adiko, un de ses proches. « Avec Djaya Jean, Grand Lahou avance. Heureux et fiers nous sommes, de la participation de notre leader politique, l'Honorable Djaya Jean au Sommet mondial sur le climat à Paris. Engagé dans la lutte contre l'érosion côtière et les changements climatiques en Afrique de l'ouest à travers le programme WACA (West Africa Coastal Areas Management Program), la Banque mondiale veut faire partager son expérience. »

Politique et syndicaliste accomplis

Djaya Jean, c'était l'agent de développement, l'homme politique, le père, le frère qui se souciait véritablement de sa population voire au-delà. Il avait une vision claire de la Côte d'Ivoire et de ce que devrait être la politique sous nos tropiques. De façon méthodique, il déployait cette vision sur Grand Lahou véritable laboratoire de ses grandes actions à mener à une grande échelle sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Pour ce qu'il avait réussi à faire pour sa ville, il entendait le faire pour la Côte d'Ivoire. Hélas ! L'éternel destin en a voulu autrement.

Un pan de sa vision. Faire la politique pour améliorer les conditions de vie des populations. « Répondre aux besoins des populations en matière de cadre de vie et de logement, et des nombreux demandeurs de lots qui affluent dans notre commune, en leur offrant des infrastructures à la dimension de leurs attentes et à la hauteur de notre ambition qui est de faire de Grand-Lahou une cité moderne, tournée l'atteinte des Objectifs du Développement Durable: Ici, des travaux d'ouverture de voies. Démarrés il y a un peu plus d'une semaine, ces travaux s'achèvent, pour la phase présente, début avril 2017 ».

Aux heures chaudes de la contestation estudiantine à l'Université d'Abidjan, Djaya Jean fut de ceux qui face au diktat de la Fesci ont su avoir du répondant. Et cela en animant d'abord, les cellules estudiantines de la Jpdci pour ensuite porter sur les fonts baptismaux l'Uneeci, un syndicat estudiantin proche du Pdci-Rda.

Résistant et engagé politiquement, il a d'abord fait ses preuves à l'université pour ensuite démontré en face de la nation entière sa conviction en faisant de la prison politique - à Dabou - sous le régime de la refondation. Djaya Jean savait où il partait, à son rythme jusqu'à ce que la mort croise son chemin.

3 mois après le 10ème anniversaire du décès de Me Arsène Assouan Usher

Le 13 octobre 2017 en organisant le 10ème anniversaire du décès de son père spirituel Maître Arsène Assouan Usher, Jean Djaya ne savait sans doute pas que le 13 janvier 2018, soit 3 mois jour pour jour qu'il allait rejoindre ce dernier. « 13 octobre 2007-13 octobre 2017. Voilà 10 ans que s'est endormi dans la paix du Seigneur notre papa, Maître Arsène Assouan Usher. Pour commémorer l'an 10 de son décès, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à la paroisse St Jean d'Abidjan Cocody, sa paroisse, ce vendredi 13 octobre 2017. A la tête d'une délégation d'élus, cadres, femmes, jeunes, venus de tout le Département de Grand-Lahou, j'ai assisté, aux côtés de la famille biologique, à la cérémonie religieuse. Nous poursuivons ton oeuvre, papa, en élargissant les sillons que tu as tracés. Repose en paix! » Ce sont ces quelques mots qu'écrivait l'Honorable Djaya Jean.

Le Pape François lui donne la bénédiction apostolique

« Sa Sainteté François donne de grand cour la bénédiction apostolique à Jean Djaya Angbomi et invoque l'abondance des grâces divines et la protection de la Sainte Vierge Marie ». Voici les mots par lesquels le Pape François lui donne sa bénédiction. Lire la suite.