Angola: Le gouverneur de Huíla plaide pour l'amélioration de la surveillance policière

Au moins 500 personnes ont participé à cette réunion parmi lesquelles des administrateurs municipaux et communaux, des commandants municipaux de la Police Nationale, des services de protection civile et des sapeurs-pompiers, des services de migration et étrangers (SME), des services pénitentiaires, des chefs coutumiers et religieux, des leaders des groupes juvéniles et des coordinateurs des quartiers.

Il revient donc aux citoyens de fournir à la Police des renseignements utiles, afin qu'elle puisse s'acquitter de ses obligations avec plus de vigueur, car il est difficile de placer un agent de police dans tous les coins et recoins de la capitale provinciale, a-t-il ajouté.

Lubango (Angola) — La complexité des missions d'assurer la sécurité, l'ordre et la tranquillité publique exige l'actualisation permanente des méthodes de travail, en vue d'obtenir des résultats plus efficaces dans la prévention des crimes, a estimé le gouverneur de la province de Huila, João Marcelino Tyipinge.

