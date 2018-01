Angola: Entrée en vigueur du partage de code entre TAAG et SAA

Pour William Boulter, administrateur de la TAAG, l'accord constitue un partenariat fort qui fournira des meilleures et plus fluides connexions pour de nombreux clients, ce qui permettra de commercialiser de destinations comme Harare et Lusaka.

"Nous valorisons les relations avec la TAAG et nous voulons renforcer ce partenariat, en créant une bonne expérience de voyage pour nos clients qui se rendent à diverses destinations des continents africain et asiatique », a affirmé l'administrateur commercial par intérim de la SAA, Aaron Munetsi.

Dans un communiqué conjoint parvenu à l'Agence Angola Presse (Angop), les transporteurs informent que alors que SAA a son code de vol dans les services de Johannesburg et Cape Town opérés par la TAAG depuis mardi, c'est seulement aujourd'hui que la TAAG a placé son code de vol dans nos services de la South African Airways de Harare, Lusaka et Hong Kong.

Luanda — Le partage de code (Codeshare) entre la TAAG (Lignes aériennes angolaises et la Sud africaine SAA est entré en vigueur ce dimanche, dans le cadre d'un accord commercial signé entre les deux compagnies lequel permet d'offrir aux clients des meilleures connexions entre Johannesburg et Luanda.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.