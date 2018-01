Madagascar: Consommation - Stagnation des prix après les intempéries

Avec plusieurs routes nationales coupées jusqu'à ce jour et les transports maritimes suspendus qui n'ont repris qu'hier, la suffisance en riz communiquée par le ministère du Commerce et de la consommation ne pourrait pas tenir la route assez longtemps.

Une montée brutale des prix des produits de première nécessité avait déjà été constatée dans cette ville dans le Nord-Ouest de la Grande île, en début de semaine, même après la fin des intempéries. Actuellement, ces prix en hausse se sont totalement figés si les ménages croyaient et espéraient plutôt une baisse. En effet, les demandes se faisant de plus en plus rares, les grossistes et les détaillants ont choisi de maintenir les prix de leurs marchandises. Les denrées alimentaires sont les premières à être touchées par cette stagnation.

