Burkina Faso: Eloignez-nous de l'abîme

éditorial

Depuis des semaines, le secteur de l'éducation est agité au Burkina Faso.

Après les déclarations médiatiques et les sit-in, on est arrivé à l'étape de grèves. Et la situation inquiète plus d'un observateur, surtout les parents d'élèves qui se posent de nombreuses questions. «Quel sera le sort de nos enfants ?» «Allons-nous vers une annéeblanche ?», « Nos prêts scolaires serviront-ils à rien ?».

Autant de questions qui taraudent l'esprit des parents d'élèves en ce moment. Mais la seule certitude c'est qu'il n'est pas tard pour éviter la catastrophe. Pour éviter le scénario ni rêvé, ni souhaité, à savoir le blanchiment de l'année, il faut que les acteurs se parlent. Il y a une nécessité de trouver un compromis. Que demandent les syndicalistes ? Entre autres, la relecture de l'organigramme du MENA dans le but d'une autonomisation de chaque niveau de l'éducation, la prise de mesures nécessaires pour une application efficiente du système LMD dans les universités publiques, le respect des effectifs dans les classes en tenant compte des normes internationales. Si le plus grand groupe des agents de la Fonction publique (en termes d'effectif) semble aujourd'hui être à un point de non retour dans ses revendications, c'est tout simplement par le fait de frustrations et de conditions de travail insupportables. Tenez, l'enseignant lorsqu'il arrive nouvellement dans un village, il se reconnaît par sa natte, son seau et sa lampe.

Le plus chanceux trouvera un logement à matériaux définitifs à l'école et le moins chanceux habitera dans la « hutte » du président de l'Association des parents d'élèves. Il végètera, s'endettera pendant de longs mois avant d'avoir son premier mandatement de l'Etat qui l'y a envoyé.

Tout le monde s'alarme sur la qualité de l'éducation scolaire mais peu recherchent les causes de cette baisse de la qualité. Quel enseignant peut-il inculquer correctement le savoir à 100 ou 120 enfants, assis ou couchés à même le sol et occupant toutes les allées d'une classe ? Comment peut-il se déplacer dans sa classe pour s'assurer de la transmission de ses connaissances ? Il suffit de faire un tour aujourd'hui dans nos écoles publiques pour se rendre compte du désarroi des éducateurs. L'amélioration des conditions d'éducation des enfants du Burkina Faso est une nécessité impérieuse. Nous sommes loin au-dessus des normes internationales de 45 élèves maximum par classe, que ce soit en ville ou en campagne. Mais il est illusoire de penser que le pays puisse respecter cette exigence en 2018.

La Coordination nationale des syndicats de l'éducation dit n' être pas attachée à un statut autonome « dans la mesure où la loi sur le statut général de la Fonction Publique permet l'adoption d'un statut valorisé ». En outre, elle admet une démarche progressive pour la mise en œuvre des engagements que le gouvernement prendrait au cours des négociations. En tous les cas, il s'agit dans cette lutte, de l'avenir des enfants burkinabè. C'est pourquoi, nous disons qu'il revient aux syndicats et au gouvernement d'éviter les positions tranchées. La plateforme revendicative ne peut pas être entièrement satisfaite immédiatement. Il faut être réaliste et parfois avoir de la mesure lorsqu'on négocie.

Des organisations syndicales et politiques ont récemment apporté leur soutien à la lutte des enseignants. C'est pourquoi, face à ce risque d'aggravation, il est impératif d'appeler les parties au dialogue et à penser à l'intérêt national.

Le gouvernement, en tant que premier responsable de l'éducation des enfants du Burkina devra tout faire pour éviter l'enlisement mais la Coordination qui est l'interlocutrice ne doit pas trop tirer sur la corde. Que ce qui est prenable soit accepté par les acteurs et que les discussions se poursuivent.

Une invalidation de l'année scolaire plongera l'école publique burkinabè dans l'abîme et pour longtemps. Parlez-vous car il n'y a jamais de problème sans solution.