Burkina Faso: L'air du temps - "Ceux qui sont morts ne sont pas morts ... "

A sa mort, ce fut plutôt : silence, on ne tourne pas, on n'enregistre pas ! Absence étonnante du septième Art ! Pour sûr, le Créateur aura prévu une large voie (Sira ba) à El hadj Mamadou Zerbo.

On n'oubliera pas de sitôt celui qui, à l'école Centre de Bobo-Dioulasso franchit (se permit de franchir !) l'officielle barre impérative de 50 élèves au CM2 : pour résoudre un cas douloureux, réanimer un père désespéré ! Avec la sérénité du lutteur san, en attendant l'inspecteur Blanc, un autre ... Tassouma de l'école coloniale ! Homme jovial et de bon contact au demeurant, il était reconnu par les écoliers qui l'interpellaient familièrement : « SANOU Kolo ! »

Nous pourrions ajouter que grâce au son et à l'image, avec la magie du cinéma, ils restent parmi nous. Par ces temps où les enseignants, les éducateurs et le système éducatif du monde entier préoccupent les hommes à tous les niveaux, on se doit de rendre hommage à tous ceux qui font honneur à leur profession ; « un beau métier, un grand métier » disait une affiche dont se souviennent encore nombre de professeurs.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.