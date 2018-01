Congo-Kinshasa: CNOM - Plus de 500 médecins prêtent serment à la FIKIN

"En qualité de membre de la profession médicale: je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité; je considère la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité... ".

C'est sur ces mots que plus de 500 nouveaux médecins ont prêté serment samedi 13 Janvier dernier devant le Conseil National de l'Ordre des Médecins-CNOM-. En face de leurs maîtres, bras droits levés, ces impétrants ont juré donc de mettre en œuvre le contenu du texte de leur serment. C'était donc un ouf de soulagement et une liesse, qui pouvait, par ailleurs, être lu sur les visages des concernés surtout après beaucoup d'efforts consentis et d'années de sacrifices. Notons que ladite cérémonie organisée par le CNOM a eu lieu au chapiteau de la Foire Internationale de Kinshasa, FIKIN.

Après que le décor soit planté, c'est aux environs de 10h30' que la cérémonie a démarré. Plus de 500 nouveaux médecins de la Ville-Province de Kinshasa et d'autres venus des différentes provinces de la RD. Congo, ont rempli leurs dernières conditions, celle de prêter serment avant de se lancer dans la profession médicale. Désormais, ils sont inscrits dans les annales du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Et, peuvent, par conséquent, en toute liberté, exercer ce métier noble dans tous les coins du monde, a déclaré le Président National de l'Ordre des Médecins, le Docteur Berthier Nsadi. Poursuivant son speech, le Président de cette corporation a martelé sur quelques articles phares qui insistent sur les devoirs des médecins envers leurs patients et leur Etat.

Dans la même optique, le Président Urbain de cette structure médicale, le Docteur Elvis Bula, a appelé ces lauréats au respect strict de l'éthique et de la déontologie médicale. Il ne faut pas travailler dans la solitude mais plutôt dans la confraternité, exhorte-t-il. La défense de diplôme tout en prouvant ses qualités, serait donc un honneur pour les impétrants, a-t-il poursuivi. Ils sont appelés à contribuer par des cotisations pour la survie du CNOM, après les dernières résolutions prises au 5ème congrès de l'Ordre, conclut-il. Quant au représentant des Doyens de la faculté de médecine, le Professeur Docteur Jean-Marie Kayembe, il a, pour sa part, analysé le contenu du texte de prestation de serment. D'où, la nouvelle génération des médecins est appelée à approfondir ses connaissances du jour le jour pendant l'exercice de leur métier. Ainsi, a-t-il interpelé tous les doyens de constituer un collège pour un bon encadrement des générations montantes. Le procès-verbal final a été lu par le Docteur CITENGE.

Il sied de signaler, en fin de compte, que les nouveaux médecins de Kinshasa sont les produits de l'Université de Kinshasa, Université Chrétienne de Kinshasa, entre autres. Le 1er mars prochain, l'Ordre des Médecins soufflera sur sa 50ème bougie. C'est là une structure créée d'après l'Ordonnance N°68/070 du 1er mars 1968.