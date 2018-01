Burkina Faso: Maïserie Agroserv Industrie SA - Les encouragements du Président du Faso et du Prince Albert II

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et Son altesse sérénissimes (SAS), le Prince Albert II de Monaco ont visité, dans l'après-midi du vendredi 12 janvier 2018, la société Agroserv Industrie SA, implantée dans la zone industrielle de Kossodo à Ouagadougou. La visite entre dans le cadre du lancement des activités de cette usine de transformation de maïs.

Le personnel de la maïserie Agroserv Industrie SA, située au quartier Kossodo, une zone industrielle de Ouagadougou, a reçu, dans une ambiance festive, des hôtes de marque, ce vendredi 12 janvier 2018, dans l'après-midi. En visite d'amitié et de coopération de 72 heures, Son altesse sérénissimes (SAS), le Prince Albert II de Monaco, accompagné de son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a rendu visite aux 200 travailleurs de ladite industrie. Dans les locaux de la société de transformation de maïs, les deux personnalités de marque se sont imprégnées des conditions de travail du personnel. Agroserv Industrie SA, créée en mars 2017, est dotée d'un capital de 112 millions de F CFA.

Elle dispose actuellement d'une capacité de transformation de 100 tonnes de maïs par jour permettant de mettre sur le marché de la semoule, de la farine simple et fortifiée, du son de maïs pour l'élevage, a rappelé le directeur général d'Agroserv Industrie SA, Siaka Sanon. « Aujourd'hui, Agroserv Industrie SA évolue dans le secteur agroalimentaire de la transformation du maïs. Par ailleurs, près de 200 travailleurs permanents et temporaires mettent leurs compétences au triage, à la production-commercialisation des produits finis et l'administration de la société », a-t-il ajouté.

L'objectif de cette maïserie, a-t-il poursuivi, est de fournir des débouchés aux petits et moyens producteurs- paysans au Burkina Faso, en mettant sur les marchés des produits conditionnés en emballage de 5 à 50. « Cette diversité d'emballage entre dans le cadre d'une alimentation équilibrée, en ce sens que les produits s'adressent aux ménages, éleveurs, organisations internationales d'aide aux enfants et personnes démunies, à certaines sociétés industrielles et l'Etat », a-t-il précisé. M. Sanon a indiqué que l'industrie générera, dans les quatre prochaines années, une valeur ajoutée de plus de trois milliards de F CFA avec plus de 1,3 milliard de F CFA comme taxes et impôts.

Il s'est dit honoré de recevoir les plus hautes personnalités du Burkina Faso et de Monaco pour le lancement de ses activités. « J'exprime ma gratitude à l'endroit du Prince Albert II de Monaco pour l'intérêt porté à notre projet. Par ailleurs, la présence du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, traduit son fort engagement d'accompagner et développer les Petites et moyennes entreprises et Petites et moyennes industries (PME/PMI).

Elle est également un encouragement et une invite à redoubler d'efforts », s'est-il réjoui. Aux dires du directeur général, Agroserv Industrie SA envisage d'être le leader de la production de semoule et farine de qualité dans la sous-région. « En termes de perspectives, nous mettrons en place un réseau de 3000 petits producteurs de maïs, en culture irriguée, sur plus de 600 hectares », a-t-il indiqué.

Ce fut l'occasion pour Siaka Sanon d'exprimer les difficultés des entreprises agroalimentaires burkinabè. Il s'agit, entre autres, de l'absence d'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du manque d'accès au crédit d'investissement et de la lenteur et lourdeur des processus d'obtention des autorisations d'exportation. C'est pourquoi, il a fait un plaidoyer auprès de la Fondation de la principauté de Monaco et du gouvernement burkinabè pour la mise en place d'un fonds d'industrialisation des PME/PMI. Il les a rassurés de son engagement à œuvrer pour promouvoir la création d'emplois et à lutter contre la pauvreté au Burkina Faso.