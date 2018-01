Congo-Kinshasa: Musique - Après son départ de chez Werrason, que peut-on attendre du chanteur Eboa Lottin ?

Entretemps, Eboa Lotin ne s'est pas éloigné de ses fanatiques bien qu'il soit concentré dans la préparation de son œuvre musicale. Le chanteur, a donc, pris des dispositions en offrant à son public une série de répétitions publiques, à l'espace Kin Malebo. L'artiste et son groupe occupe le lieu chaque mercredi et jeudi.

De son vrai nom Lelo Nvumbi, Eboa Lotin a évolué pendant 14 ans aux côtés du Roi de la forêt, qu'il considère comme son père artistique. L'expérience acquise dans l'orchestre Wenge MM l'a rendu sage et mature sur plan musical. Raison pour laquelle, l'artiste a jugé bon de quitter en 2017 Igwe Werrason pour former son propre groupe. Présentement, le jeune chanteur est en plein studio pour enregistrer son tout premier opus de sa carrière solo dont le titre phare est «Dépannage».

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.