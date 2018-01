Burkina Faso: Grève des enseignants - Les négociations reprennent demain mardi

L'essentiel n'est pas encore touché ». De l'avis de M. Zongo, si l'ensemble des points de revendication qui évoquent les questions de l'accès à l'éducation, la qualité du système éducatif et la revalorisation de la fonction enseignante ne sont évalués qu'à 50 milliards, cela prouve le peu d'importance accordée à l'éducation. Tout compte fait, la CNSE a affirmé qu'à l'étape de la lutte, une année blanche n'est pas envisageable et hors de propos d'autant que les cours sont assurés et à tout moment les évaluations peuvent avoir lieu. « A cinq mois des premiers examens scolaires, tout est encore possible, rien n'est compromis. Mais tout dépend du gouvernement. Il faut qu'il se ressaisisse», a dit Windyam Zongo. Cependant, il a fait comprendre que les négociations reprennent le mardi 16 janvier 2018.

«La qualité de l'éducation n'a pas de prix. Même s'il faut 1000 milliards de F CFA, nous allons nous battre pour satisfaire notre plateforme », a déclaré le secrétaire national de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation (CNSE), Windyam Zongo, au cours d'une conférence de presse animée, le samedi 13 janvier 2018 à Ouagadougou. Une sortie qui fait suite à celle du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, qui évaluait l'incidence financière des revendications des enseignants à 50 milliards de F CFA par an. Jugeant la conférence de presse du chef du gouvernement inopportune, les syndicalistes ont dénoncé une attitude visant à les mettre en conflit avec les parents d'élèves et le reste de la population. « Nous sommes étonnés que pendant que nous sommes en négociation, le Premier ministre tienne une conférence de presse... », a lancé le secrétaire général de la

