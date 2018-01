Congo-Kinshasa: Grand Kasaï - Denis Kambayi restructure et nomme !

Il se passe bien des choses au sein du Grand Kasaï Fondation, cette grande association socioculturelle où son président, Denis Kambayi Cimbumbu, vient d'être élu Gouverneur du Kasaï Central.

En perspective de son départ programmé pour Kananga, Denis Kambayi a tenu une grande réunion de coordination, le samedi 13 janvier, au couloir Saint Denis, à Lemba Super, au cours de laquelle, il a restructuré, permuté et nommé des nouvelles figures devant présider et conduire les affaires du Grand Kasaï.

D'entrée de jeu, Denis Kambayi a indiqué à ses frères et sœurs membres de coordination qu'il s'agit d'une réunion de mise en commun et d'échange. Il leur a fait part de son dernier séjour à Kananga où il a été prendre ses nouvelles fonctions en tant que Gouverneur de province au terme d'un combat démocratique très engagé. Denis Kambayi a saisi cette occasion pour remercier, une fois de plus, tous les membres du Grand Kasaï pour la fraternité et le soutien tant moral que spirituel. Abordant le point en rapport avec la nouvelle vision du Grand Kasaï, sa restructuration et son fonctionnement, Denis Kambayi a annoncé que la Fondation Grand Kasaï sera conduite désarmais par un Coordonnateur, secondé par trois coordonnateurs adjoints, et, suivra un Secrétaire Général, un chargé des finances, un chargé de mobilisation et tant d'autres.

Il a revitalisé même au niveau de la jeunesse du Grand Kasaï, dans les entreprises, et d'autres structures connexes. Le Grand Kasaï est une association qui implique tout Kassaïen, mais tout Kasaïen n'est pas membre du Grand Kasaï, a-t-il clarifié. Ici, le président Denis Kambayi a instruit la coordination nouvellement installée de commencer par l'identification des membres : «qui est membre et qui ne l'est pas» ? C'est vrai, dit-il, que les membres fondateurs sont connus, mais les membres adhérents doivent être identifiés, pour qu'en cas de problème, qu'ils puissent bénéficier d'une manière ou d'une autre, d'une assistance ou d'une intervention de la part du Grand Kasaï.

C'est ainsi que la coordination sortira, très prochainement, des fiches d'adhésion, où les nouveaux membres devront adhérer et bénéficier aussitôt d'une carte de membre moyennant un petit rien à titre symbolique. Pour bien orienter les choses, l'identification se fera commune par commune, dans les Universités pour les étudiants et aussi dans les entreprises publiques. La coordination fera une sorte de réimplantation de cette association, un grand groupe de pression, qui s'assigne des nouveaux objectifs. Tenez, le Grand Kasaï mettra en vedette son volet socioculturel pour occuper davantage les Kasaïens et les mettre comme toujours autour d'une table. Pour ce faire, le président Denis Kambayi a insisté sur la cotisation et les modalités des réunions. La coordination du Grand Kasaï devra au moins se réunir une fois par semaine pour rester en action et en activité.

Des orientations bien accueillies par la coordination qui se dit prête à porter haut et partout, l'étendard du Grand Kasaï : «Etre membre de coordination, est une responsabilité. Nous devons travailler directement, même pour assurer la visibilité de notre association», a réagi avec enthousiasme un membre de la coordination. Immédiatement après, la coordination a lancé l'opération achat de nouvelles cartes des membres. Un vent nouveau va désormais souffler sur le Grand Kasaï.