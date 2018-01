Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Kantchari a son poste de police frontière

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a inauguré, le vendredi 12 janvier 2018, le poste de police frontière de Kantchari, situé dans la province de la Tapoa, région de l'Est.

C'était en présence de personnalités issues de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l'ambassade nipponne, deux partenaires qui ont concouru à la concrétisation du projet.

Inauguré le vendredi 12 janvier 2018 à Kantchari dans la province de la Tapoa, région de l'Est, le poste de police frontière de Kantchari, porte à quatre, le nombre de structures policières dotées du Système d'analyse des données et des informations migratoires (MIDAS), un outil incontournable dans la gestion des flux migratoires et la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Constitué de bâtiments réhabilités et alimentés par une centrale d'énergie solaire, ce joyau est l'œuvre de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), à travers le projet «Renforcement de la sécurité des frontières au Burkina Faso», financé par le gouvernement japonais. Pour la chef de mission de l'OIM, Abibatou Wane, ce projet, d'un coût global de 525 000 Dollars US (environ 13 millions 500 mille F CFA), vise à renforcer les capacités opérationnelles et techniques de la police des frontières et à encourager la collaboration entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations vivant le long des frontières.

A cet effet, a-t-elle appuyé, le projet a initié la formation de 74 personnes des 30 villages de la commune de Kantchari sur la collaboration avec les FDS, de 49 agents de police de Kantchari sur la «Police aux frontières», la «Gestion humanitaire des frontières» et l'utilisation du système MIDAS. Ce projet, selon Mme Wane, est la «modeste» contribution de l'OIM dans la lutte contre l'insécurité sur le territoire burkinabè. Elle dit fonder l'espoir que les actions mises en œuvre contribueront durablement à relever les défis sécuritaires qui se présentent au Burkina Faso.

Etendre le projet à l'ensemble des frontières

L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Tamotsu Ikezaki, coprésident de la cérémonie d'inauguration, a indiqué que le nouveau poste de police frontalière permettra de renforcer les capacités de collecte, de stockage et d'analyse des données aux frontières, ainsi que la coopération et l'échange d'informations à l'échelle régionale et même internationale.

«Ce projet, à mon avis, vient à point nommé. Il arrive au moment où les pays du G5 Sahel unissent leurs forces avec le soutien de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et renforcer la stabilité et la paix dans la sous-région», a-t-il apprécié. A cet égard, il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement japonais à soutenir l'OIM dans sa mise en œuvre. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, coprésident de la cérémonie d'inauguration, s'est dit impressionné par le standing du nouveau poste de contrôle frontalier de Kantchari dont «l'exploitation judicieuse permettra incontestablement d'améliorer le contrôle aux frontières dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière, la traite des personnes, le trafic des migrants et le terrorisme».

A ses dires, le système de gestion informatisé appliqué à l'infrastructure, s'inscrit dans un vaste processus d'informatisation des services en vue de répondre aux normes internationales en matière de gestion des frontières.

Pour ce faire, tout en exprimant la gratitude du gouvernement burkinabè au Pays du soleil levant et à l'OIM, le ministre Simon Compaoré a plaidé auprès d'eux, pour une extension du projet à l'ensemble des frontières du Burkina Faso.

Joanny SOW

Simon Compaoré salue la collaboration des Koglweogo

« Ce matin, il y a quelque chose de spécial. C'est bien la présence massive des Koglwéogo. Je suis très impressionné parce que dans un passé récent, ces hommes étaient traités de tous les noms. Depuis trois jours, j'ai eu la chance de parcourir la région de l'Est. Et partout où nous sommes passés, les Forces de défense et de sécurité (FDS) m'ont dit ceci : « Les Koglweogo et nous, menons le même combat ». Je voudrais donc les saluer, eux qui donnent l'exemple. Lequel exemple, s'il est suivi par tous, permettra au Burkina Faso d'engranger des victoires sur le terrorisme, le grand banditisme et toute autre forme d'insécurité».