Congo-Kinshasa: Catholiques-policiers - Echauffourées à la Cathédrale Notre Dame du Congo

La messe de requiem du vendredi 12 janvier organisée par l'Eglise Catholique à la cathédrale Notre Dame du Congo, à Lingwala, en mémoire des fidèles qui avaient trouvé la mort en date du 31 décembre dernier, après l'office, a débouché par un accrochage entre éléments de la Police Nationale Congolaise et des fidèles.

Entre éléments de la Police Nationale congolaise et fidèles de l'Eglise Catholique, il semble que c'est "le je t'aime moi non plus". Cependant, la messe convoquée a bel et bien eu lieu à la Cathédrale Notre Dame du Congo située dans la commune de Lingwala. Arrivé aux environs de 12 heures, pendant que la prière tendait vers la fin, les participants de cette cérémonie avaient aperçu la présence de plusieurs jeeps remplies des policiers.

Evitant le soulèvement et le trouble de l'ordre public, la Police Nationale a procédé au lancement de gaz lacrymogène et des coups des balles, pour disperser et éviter les attroupements sur les grandes artères, non loin du lieu, et ceci a engendré des échauffourées entre ces derniers et la jeunesse de l'Eglise Catholique. Au cours de cet accrochage, on apercevra quelques cas des blessures du côté des fidèles catholiques, mais le bilan final reste inconnu. La Police parle de deux blessés légers.

Signalons que ces incidents n'ont pas laissé ce quartier tranquille, car l'avenue de la libération ex 24 novembre était déserte de véhicules. Mais, les élèves étaient là, attendant d'attraper un moyen de déplacement pour rentrer à la maison après l'école.