Libye: Migration en Libye - 19 Burkinabè regagnent la terre natale

Il a remercié tous les acteurs qui ont œuvré à son retour et demande aux autorités burkinabè de faire autant pour ses compatriotes toujours en terre libyenne. Issa Maré, 25 ans, a exercé pendant près de trois ans comme maçon et ne recevait que le dixième de son dû.

Heureux de recouvrer la liberté et la dignité dans leur pays d'origine, certains ont relaté leur triste condition de vie au pays de Mouammar Kadhafi, déconseillant fortement tout Noir de s'y aventurer. Pour Abdoul Fatave Kobré, 25 ans, le Noir court de façon permanente le risque de se faire saisir et vendu comme un mouton. Celui qui l'achète lui réclame l'argent et si le malheureux n'en a pas, il est revendu, a-t-il poursuivi. Et de se désoler : « Même pour téléphoner, il faut que tu te caches ».

Le retour de Burkinabè de la Libye se poursuit. Le jeudi 11 janvier 2018, 19 ‘'infortunés", aidés par l'ambassade du Burkina Faso à Tripoli et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont foulé le sol burkinabè. Rentrés par vol commercial, ils ont été sensibilisés et encouragés à revenir au pays par les diplomates burkinabè en terre lybienne.

