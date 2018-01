Congo-Kinshasa: Nouveau Représentant de l'UNFPA - Dr Sennen Hounton prend officiellement ses fonctions

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a désormais un nouveau Représentant en RD. Congo. Il s'agit du Dr. Sennen Hounton, de nationalité Béninoise. Il remplace à ce poste Mme Diene Keita, une Guinéenne dont son mandat a expiré en juin 2017.

Comme à l'accoutumée, il a pris officiellement ses fonctions le jeudi 11 janvier, en présentant ses lettres de créance au Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale, Léonard She Okitundu. La cérémonie s'est déroulée au cabinet du VPM à la Gombe.

Accompagné de son Directeur de cabinet, le Vice- Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et Intégration Régionale, Léonard She Okitundu a souhaité la bienvenue à M. Hounton et l'a félicité pour sa nomination au poste de Représentant Résident de l'UNFPA en RDC. Tout en lui présentant ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions, il a promis son soutien afin que les relations de coopération et de partenariat entre l'UNFPA et la RDC soient renforcées et connaissent un nouvel élan. Ensuite, il a exprimé le souhait de voir l'UNFPA à travers ses activités, contribuer à redorer l'image de la RDC et étendre ses activités aux provinces défavorisées.

De son côté, le nouveau Représentant a remercié le Vice- Premier Ministre, pour l'avoir rapidement reçu, malgré son calendrier chargé. Il a également transmis au chef de la Diplomatie Congolaise, les meilleurs vœux de la Directrice exécutive de l'UNFPA, Dr. Natalia Kanem.

En outre, il s'est engagé dans la mise en œuvre de quatre objectifs transformateurs de l'UNFPA à l'horizon 2030 qui cadrent avec les priorités nationales en RD. Congo. Il s'agit de l'élimination des décès maternels ; des besoins non satisfaits en matière de planification familiale ; des violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que la contribution à la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. A l'entendre, toutes ces priorités seront réalisées sous le leadership du Gouvernement congolais.

Qui est M. Sennen Hounton ?

De nationalité Béninoise, M. Sennen Hounton succède à Mme Diene Keita, de la Guinée, qui a terminé sa mission en Juin 2017. Il apporte à ce poste de nombreuses années d'expérience avec le système des Nations Unies, et plus de 20 ans de responsabilités croissantes de direction et de leadership dans les contextes humanitaires et de développement aux niveaux national, régional et international. Il a été Représentant intérimaire de l'UNFPA en Sierra Leone et Coordonnateur Principal de l'action humanitaire du Fond des Nations Unies pour la Population au Sud-Soudan. De 2009 à 2017, il a occupé les postes de Conseiller Technique Principal en santé maternelle et planification familiale au siège de l'UNFPA à New York, fournissant un appui technique, opérationnel et programmatique direct à plus de 40 pays d'Afrique Sub-saharienne et d'Asie.

Jusqu'en 2009, Dr. Hounton était coordonnateur régional du Programme de Renforcement des Capacités en Gestion des Epidémies de l'Afrique de l'Ouest au Centre de Surveillance Pluri-Pathologique de l'Organisation Mondiale de la Santé basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Avant cela, il a été médecin et chef du service hospitalier au Bénin. Diplômé de l'Ecole de médecine de l'Université du Bénin, à Cotonou, Dr. Hounton est titulaire d'un doctorat en santé publique de l'Université d'Aberdeen (Royaume-Uni), d'une maîtrise en épidémiologie de l'Université d'Oklahoma aux Etats-Unis d'Amérique. Dr Hounton est marié et père de trois enfants. Il parle couramment le Français et l'Anglais.