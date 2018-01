Congo-Kinshasa: Cap vers les élections 2018 - Thomas Luhaka dit non à la violence !

Pour Thomas Luhaka, il faut aller aux élections et ne point céder à d'autres sirènes. "Avec Dieu, nous ferons des exploits" ! C'est sur cette idée que se fonde le crédo du Mouvement Libéral, œuvre de ce leader politique. A tout dire, c'était sa première sortie depuis le début de l'année 2018. Ainsi, en a-t-il profité pour souhaiter ses vœux les meilleurs aux membres du Mouvement Libéral. La santé, bénédiction, sont là l'essentiel des mots sortis de sa bouche à ce chapitre. Comprenez que Thomas Luhaka ne pouvait pas se passer des questions politiques de l'heure au pays. Tenez! Il s'est exprimé a à cette occasion, sur les points importants qui touchent directement l'actualité en RD. Congo. Dans ce volet, il a parlé de loi électorale, du calendrier électoral et de la marche convoquée par le Comité Laïc de Coordination le 31 décembre 2017.

