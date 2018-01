Une délégation du ministère de la Sécurité, conduite par Simon Compaoré, a effectué, du 10 au 13 janvier 2018, une tournée dans la région de l'Est, pour s'imprégner des conditions de vie et de travail des Forces de défense et de sécurité.

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a effectué, du 10 au 13 janvier 2018, sa tournée régionale dans la partie Est du Burkina Faso. De Manni, en passant par Fada N'Gourma, Kantchari et Diabo, il a sillonné les brigades territoriales de gendarmerie, la direction régionale de police et les directions provinciales de police, pour toucher du doigt les conditions de vie et de travail des Forces de défense et de sécurité (FDS). «Je suis venu constater les conditions de travail de ces vaillants hommes.

Ce qui nous permettra de prendre les décisions qui siéent pour qu'ensemble, nous relevions les défis sécuritaires», a-t-il confié. Satisfait du travail abattu au quotidien, Simon Compaoré s'est dit fier de ses troupes et a pris note des différentes préoccupations qui handicapent l'exercice de leur métier, partout où il est passé. Lesquelles préoccupations se résument à la vétusté et au caractère inapproprié des locaux, à l'insuffisance des moyens roulants, à la faible dotation en carburant, à l'absence de clôture et surtout à l'insuffisance d'outils informatiques et de ressources financières pour l'entretien de la logistique. Ces difficultés, énumérées par les gendarmes et les policiers, tiennent lieu de doléances à l'hôte de marque du jour qui s'est voulu rassurant. µ

En effet, le ministre Compaoré a rassuré que la question sécuritaire étant une priorité, le gouvernement burkinabè se penchera sur l'ensemble des préoccupations. «Beaucoup d'efforts seront consentis, courant 2018, par l'Etat, pour mieux équiper les FDS afin de leur permettre de mieux sécuriser les Burkinabè», a-t-il appuyé.

En plus de ces efforts, le courage, la solidarité, le dévouement, la discipline, la détermination et l'engagement sont quelques qualités que tout homme de tenue professionnel doit incarner, a rappelé Simon Compaoré tout au long de sa tournée. Aussi, il a invité les FDS à se départir des rackets et à collaborer avec les initiatives locales de sécurité qui sont «regardantes des valeurs de la République». «N'écoutez pas certains atermoiements de mauvaise foi provenant de Ouagadougou tendant à vous faire baisser les bras.

Vous abattez un travail hautement appréciable avec des moyens que nous savons limités. Voilà pourquoi les lignes bougent et vont continuer de bouger», a-t-il lancé. D'une localité à l'autre, Simon Compaoré a présenté ses vœux de santé, de réussite et de bonheur pour l'année 2018 à l'ensemble des FDS.