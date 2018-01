Ile Maurice: Amitié-Gokhoola - Les nouveaux drains ne font pas obstacle aux inondations

Kishna Asyrigadoo, le conseiller de district, est catégorique. Le village d'Amitié- Gokhoola a toujours été victime d'inondations.

Elles deviennent pires année après année. En dépit de la construction, il y a sept ans, de drains après plusieurs protestations. La détresse des habitants est toujours palpable à l'heure actuelle.

«Nous avons eu à peu près 133 mm de pluie en un jour, la semaine dernière, à la suite de quoi plus de 20 maisons ont été inondées», explique le conseiller. Il y a une explication à cela, selon lui, des drains mal faits et une construction illégale. «Une personne a fait construire sa maison là où devait passer l'eau et le drain. Le conseil de district a logé l'affaire en cour», explique-t-il. Dès que la sentence sera prononcée et que le conseil aura obtenu l'aval, ils procéderont à la démolition d'une partie des tuyaux qui se trouvent à proximité pour reconstruire le drain.

De plus, Kishna Asyrigadoo et ses conseillers, Ouma Devi Conhye et Vikram Hyder (photo en haut) sont d'avis que les drains sont trop étroits pour contenir toute l'eau qui dévale vers le village. Après un constat des lieux en leur compagnie la semaine dernière, les conseillers nous expliquent que les drains ne sont pas de même dimension partout. Ce qui poserait problème car «kan delo vin ek presion kan drin la seré apré, li normal ki li pou débordé», avance Kishna Asyrigadoo.

D'ailleurs, pour évacuer toute l'eau qui avait été stockée durant les averses, le conseil de district de Rivière-du-Rempart a, mardi dernier, dépêché du personnel sur le site pour procéder à un nettoyage. «Zot finn met JCB travay ek kumsa delo la kapav traversé bien», rassure le conseiller de district.

En outre, il explique que Prakash Maunthrooa a été très à l'écoute. «Suivant les inondations, il est venu sur place en personne pour s'enquérir de la situation», explique-t-il. En sus de quoi, le Senior Adviser du bureau du Premier ministre a promis de trouver des solutions concrètes.

De plus, plusieurs gros projets sont à prévoir dans la localité. Comme des drains dans la cité de cette région qui seront bientôt construits. «Des drains près du centre communautaire serons installés sur 100 mètres très prochainement», précise Kishna Asyrigadoo. D'ajouter que le projet a déjà été approuvé par le conseil de district de Rivière-du-Rempart et débutera très probablement fin janvier. «Nou donn lasurans ki nou pe travay ansam ek gouvernma pou ki vilaz nepli soufer», affirme-t-il.