Ile Maurice: Agression sexuelle présumée - Absences répétées de la «victime», l'affaire rayée

Les faits qu'elle a rapportés à la police se seraient déroulés le 6 décembre 2013. «Ma mère est tellement ivre qu'elle dort du matin au soir», a-t-elle relaté dans sa déposition à la police. Son beau-père en aurait profité pour lui infliger des coups de poing et pour se protéger elle s'était réfugiée dans sa chambre. Mais l'homme l'aurait suivie et l'aurait ligotée avant de la mettre sur le lit. Il aurait ensuite abusé d'elle.

« Mon beau-père me tabassait et se trouvait souvent sous l'influence de l'alcool à la maison. Il m'a même demandé d'aller chercher un emploi pour lui apporter de l'argent», avait-elle allégué.

Le beau-père, qui a retenu les services de Me Tony Gokhool, avait plaidé non coupable. Il ne sera plus poursuivi sous l'accusation formelle de relations sexuelles avec une personne spécifique.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.