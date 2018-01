Et de poursuivre : « Pour mon engagement personnel, en ma qualité, j'ai décidé de mettre une enveloppe de 10 millions pour voir tout ce qu'on peut faire toute de suite et maintenant pour aider les détenus».

Ceux qui sont détenus ne sont tous fautifs ou coupables et bénéficient de la présomption d'innocence». Cependant, Cissé Lô a indiqué que « la situation carcérale est beaucoup plus catastrophique à Rebeuss qu'à Diourbel.

Aussi dira-t-il, lors de cette visite, « Il y a un détenu qui a pris la parole et m'a demandé d'être leur interlocuteur auprès du chef de l'Etat, Son Excellence Macky Sall, et du ministre de la Justice pour que les détenus qui doivent purger de longues peines (5 à 10 ans) puissent bénéficier des domaines agricoles communautaires, c'est-à-dire de disposer de périmètres champêtres où ils peuvent exercer leur métier pendant leur séjour carcéral ».

Le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Moustapha Cissé Lô, s'est engagé à leur offrir un chèque de 10 millions pour remédier aux problèmes les plus immédiats et surtout à porter le plaidoyer pour leur permettre d'accéder au programme des domaines agricoles communautaires, dans le cadre d'une réinsertion dynamique.

Le Président du parlement de la Cedeao, accompagné des députés Malick Fall, Sadio Konaté et Néné Ndiaye Mbaye du Conseil économique, social et environnemental a rendu visite, ce samedi, aux détenus de la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel.

