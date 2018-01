Burkina Faso: UPC - Les structures de la Kossi renaissent de leurs cendres

Pour planter le décor, l'honorable SOSSO a présenté ses vœux du nouvel an aux cadres et personnes ressources de l'UPC/Kossi. Il a notamment souhaité paix, cohésion, santé et succès à ses camarades de la province.

Adama SOSSO a également transmis les salutations militantes du Président du parti, Zéphirin DIABRE, aux cadres et personnes ressources.

Le premier sujet à l'ordre du jour avait trait à la vie de l'UPC. Le Secrétaire général national a retracé le contexte de naissance du parti, les succès et les limites de l'organisation, ainsi que l'origine de la crise au sein du groupe parlementaire UPC. M. SOSSO a rassuré les cadres de la Kossi, que le parti avance malgré cette dernière épreuve.

Les cadres ont posé des questions pour plus d'éclaircissements sur certains points évoqués. Ils ont aussi réaffirmé, à l'unanimité, leur appartenance à l'UPC, et salué l'engagement et le leadership du Président Zéphirin DIABRE.

Le second sujet était relatif à la réorganisation de l'UPC/Kossi. Toutes les structures du parti dans la province ayant été dissoutes, le député Adama SOSSO avait été nommé Correspondant pour superviser la mise en place rapide d'autres structures plus solides.

Dans ce sens, Adama SOSSO a informé les cadres que d'autres réunions seront convoquées en vue de désigner de nouveaux correspondants communaux et les responsables des unions communales et provinciales (femmes, anciens, marchés et yaars, secteurs structurés).

D'ici la date du congrès, les participants à la séance de travail comptent terminer la mise en place de nouvelles structures prêtes à relever les défis de l'UPC dans la Kossi.

Avant de quitter Nouna, le député SOSSO et une délégation de cadres sont allés rendre une visite de courtoisie au Chef de canton.

Le Secrétariat national à l'Information et à la Communication de l'UPC