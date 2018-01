Les Forces Armées Nationales se félicitent de la collaboration de plus en plus accrue des populations et les exhortent à poursuivre cet élan afin de soutenir les unités engagées dans les activités de sécurisation. Elles rassurent les populations que les actions menées visent essentiellement à les protéger contre les groupes armés terroristes.»

En outre, ces opérations ont permis de fouiller et de découvrir des zones de refuge et des camps d'entrainement qui ont tous été détruits.

Avec l'appui de l'Armée de l'Air, des unités de Gendarmerie et de la Police, ces actions ont permis d'interpeller des individus suspectés d'être en lien avec les groupes armés extrémistes et violents qui sévissent dans les provinces du Nord du Burkina.

