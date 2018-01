Mali: FEBAK 2018 - Des affaires et lobbying autour des produits « Made in mali ... »

Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Kéita, a présidé, le samedi 13 janvier 2018, la cérémonie d'ouverture de la 12ème édition de la Foire d'exposition Internationale de Bamako(Febak). C'était en présence des membres du gouvernement, des députés, les membres des représentations diplomatiques et des exposants venus de divers. On y notait également la présence du ministre algérien du Commerce extérieur.

Prévue du 13 au 29 janvier, la FEBAK 2018 gagne en participation avec plus de 600 participants venant de 30 pays.L'Algérie est invitée d'honneur pour cette année. Aussi, ce rendez-vous commercial de 13 jours est un espace d'échanges entre des acteurs économiques du Mali, d'Afrique et du monde.

Pour la circonstance, la ville de Bamako va rythmer au pas des affaires et lobbying autour des produits 'Made in mali ' made in Africa, europa et in Asia... . ». Que d'opportunités d'affaires pour ces divers acteurs qui accordent plus de crédit à cette 12ème édition.

Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta après avoir visité quelques stands d'exposition s'est réjoui de la présence de l'Algérie avec une forte délégation de 100 entreprises représentant différentes branches d'activités sur une surface d'exposition de 1.500 m2.

Ce qui semble donner une saveur particulière à cette fête. D'autant plus qu'au delà de la coopération qui existe entre ces pays frères, c'est une rencontre en famille dont la proximité rappelle d'inoubliables souvenirs. Ibrahim Boubacar Keïta magnifié la belle fraternité entre le Mali.

Le ministre algérien du Commerce extérieur a lui remercié les autorités maliennes pour avoir choisi son pays comme invité d'honneur.

Sans s'essayer à la promotion commerciale, Mohamed Ben Meradi compte sur sa forte délégation pour faire la promotion des produits Made 'in Algérie' et surtout promouvoir la coopération Algero-malienne pour l'intérêt des deux pays frères.