Sénégal: Sédhiou - L'Apr de Bounkiling mise sur le pari de la massification

Les militants de l'Alliance pour la République du département de Bounkiling ont organisé un méga-meeting avant-hier, samedi 13 janvier, à l'hôtel de ville de Madina Wandifa.

Le député maire Malang Sény Faty, initiateur de la journée de mobilisation, entend ainsi remercier les populations du choix porté sur eux pour conduire leur destinée à l'hémicycle, tout en appelant dans un second temps à l'élaboration de stratégies innovantes pour mieux préparer la présidentielle de 2019.

A l'appel du député maire de Madina Wandifa Malang Sény Faty, des milliers de militants et sympathisants de l'Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Bounkiling ont pris part, ce week-end à ce méga-meeting.

Objectif, remercier les populations de leur confiance suite aux dernières élections législatives mais surtout renforcer les bases pour la réélection du président Macky Sall en 2019, a notamment indiqué Malang Sény Faty. « Je voudrais d'abord remercier les militants de nous avoir donné une large victoire au soir du 30 juillet 2017.

Et dans un second temps de rappeler aux militants de resserrer les rangs en perspective de la présidentielle de 2019. Ce qui nous permettra d'accorder au président Macky Sall une large victoire aux élections législatives ».

Le ministre de l'Emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre et maire de Sédhiou visiblement très satisfait de la mobilisation, a encouragé ses camarades à davantage massifier le parti : « Le département de Bounkiling vient de baliser la voie en montrant un bel exemple d'animation politique mais surtout, de remobilisation dynamique des troupes de l'APR et de la coalition.

Je voudrais aussi magnifier tous ces responsables venus de plusieurs localités jusque pour apporter leur soutien et l'expertise au parti ici à Bounkiling pour le triomphe au premier tour de l'APR en 2019. Allez chercher tout le monde et les remettre dans les rangs, c'est le vœu du chef de l'Etat » a dit Abdoulaye Diop.

Invités d'honneur de ce méga-meeting, le ministre conseiller Mahmouth Saleh, Luc Sarr, Sana Camara administrateur du parti et de plusieurs autres personnalités ont souscrit à la démarche de Malang Sény Faty. Ils ont au demeurant recommandé l'unité et l'engagement militant de chacun pour assurer un second mandat au président Sall.

Outre les mots de satisfaction sur les chantiers en cours, certains intervenants ont sollicité le renforcement des services sociaux de base comme les pistes de production, l'eau et l'électricité ainsi que l'emploi des jeunes. Les responsables du parti ont promis de transmettre ces doléances au niveau central.

A relever enfin que ce meeting a été aussi le ballet des déclarations de ralliements dans les rangs de l'APR. Sous ce même rapport, les Apéristes de Bounkiling promettent de faire basculer dans leur giron les communes sous contrôle libéral, à savoir Bounkiling et Bona.