Et comment se fait-il qu'en quatre années à la tête du pays, la plupart de nos ambassades sont dépourvues d'ambassadeurs ? Et pourtant, ce ne sont pas les diplomates qui font défaut à Madagascar.

De surcroît, la nomination d'ambassadeurs est le signe d'une bonne santé diplomatique et d'une relation bilatérale saine et stable. Combien de fois le chef de l'Etat a effectué des visites de courtoisie dans différents pays depuis son investiture ?

Contrairement à la plupart des ambassadeurs - sauf Arisoa Lala Razafitrimo et Dovo Maxime - les chargés d'Affaires sont des diplomates de carrière. Néanmoins, en fin de mandat, la nomination de ces trois ambassadeurs ne suffit guère pour resserrer les liens avec les « grands pays » dont les Etats-Unis et la France.

Outre les deux ambassadrices, six des postes de chargés d'Affaires malgaches sont également tenus par des femmes. Il s'agit d'Helinoro Tianamahefa, chargée d'Affaires en Italie, Via Riccardo Zandonai à Rome ; de Resaka Véronique, chargée d'Affaires à Paris, 4, avenue Raphaël ; de Velotiana Rakotoanosy Raobelina, chargée d'Affaires aux Etats-Unis, 2374 Massachussets Avenue, NW Washington D.C ; de Voca Lucie, chargée d'Affaires en Afrique du Sud, 90 B Tait Street à Pretoria ; de Marie Léontine Razanadrasoa, chargée d'Affaires en Inde, Mayfair Gardens Hauz Khasn Ground Floor à New Delhi et de Radafiarisoa Léa Raholinirina, chargée d'Affaires en Allemagne, Seepromenade 92 à Berlin. Sur les 17 ambassades malgaches à l'étranger, huit d'entre elles sont occupées par des chargés d'Affaires - hommes et femmes confondus.

Il en est de même pour Arisoa Lala Razafitrimo, nommée par décret en conseil des ministres, le 11 janvier dernier. Ancienne ministre des Affaires étrangères et diplomate de carrière, elle assure les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations unies. Par ailleurs, Arisoa Lala Razafitrimo est la représentante permanente de Madagascar auprès de l'ONU.

Ces deux ambassadrices ne sont autres que Mireille Rakotomalala, pianiste et ancienne ministre de la Culture, nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Madagascar auprès du Japon, 2-3-23, Moto-Azabu - Minato-ku à Tokyo à travers le décret pris en conseil des ministres en date du 28 décembre 2017.

