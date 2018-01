Madagascar: Qui sont nos hommes politiques - Patrick RAHARIMANANA - « Madagascar est à la recherche de dirigeants novateurs, osés et qui discernent et qui voient loin »

Notre homme politique est plutôt connu par la presse en ligne. Il se nomme Patrick Raharimanana. Issu d'un père natif de Majunga et d'une mère originaire de Diégo Suarez, il est né à Fénérive-Est.

Il est marié et père de trois enfants. Patrick Raharimanana est un ingénieur de formation. Il a obtenu son diplôme à l'Ecole polytechnique de Vontovorona en 1989 et à l'Inscae en 1990. Il a aussi suivi plusieurs formations tant à Madagascar qu'aux Etats-Unis, en Allemagne et en France. Il a gravi toutes les marches en commençant à travailler à la Jirama Mandroseza en 1989 en tant que responsable qualité.

Puis en 1990, Patrick Raharimanana est devenu attaché de direction dans un cabinet d'Expert Comptable. Il passe de coordinateur de projet à directeur d'exploitation. Il a quitté le pays en 2003 pour devenir directeur de concession automobile en France, puis expert en management d'entreprise.

Patrick Raharimanana est aussi connu par sa ferveur au sein de l'Eglise catholique depuis sa jeunesse. Il était déjà président des Jeunes Catholiques Madagascar de 1986 à 1990. Il participait à l'organisation de la visite du pape Jean Paul II en 1989 et aux animations et formation des jeunes étudiants Catholiques (JEC) comptant jusqu'à 35 000 membres.

Patrick Raharimanana est une personne engagée dans la vie politique du pays. Il était coordinateur national du Comité National d'Observations des Elections (CNOE) de 1990 à 1998, puis coordinateur de Vatofototra, une association pour la mise en place d'un socle de développement économique et démocratique de Madagascar de 2003 à 2009. Voulant apporter son savoir, son savoir faire et sa part de contribution pour le développement de Madagascar, il a créé l'association « Vitatsika io » en 2009, devenu parti politique en 2019 dont il est le Président fondateur. Patrick Raharimanana s'est porté candidat à l'élection présidentielle de 2013. Actuellement, il est le directeur général du site internet Sobikamada et GasyPatriote.

Pour Patrick Raharimanana, Madagascar est un pays riche en ressources humaines, riche en matières premières. C'est dommage que par sa politique de mendicité, le pays se trouve au dernier rang mondial. Des projets réalistes pourront être réalisés à court terme. Madagascar est à la recherche de dirigeants novateurs, osés et qui discernent et qui voient loin.