Madagascar: Concours de chant et de rédaction en chinois - Les lauréats primés !

Samedi dernier, les 14 participants au concours de chant en chinois sont passés devant le jury pour l'épreuve finale, au Paon d'Or Ivato. Les lauréats du concours de rédaction en chinois ont également été primés par la même occasion.

Parler en chinois est un exercice qui s'avère difficile. Chanter en chinois l'est encore plus, mais ce défi, les sept participants malgaches au concours de chant en chinois l'ont relevé haut la main. Lors de cet évènement organisé par l'Ambassade de la Chine dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de la coopération sino-malgache, 14 candidats se sont illustrés : sept dans la catégorie A dédiée aux Malgaches et sept dans celle destinée aux Chinois.

La finale qui s'est tenue au Paon d'Or Ivato samedi dernier a donc vu ces amoureux de la langue chinoise se succéder sur scène. Certains ont repris des classiques, illustrant leur prestation par des danses typiques, d'autres, comme Ravelohery Nirisoa Tahiry ont décidé d'être dans leur temps et ont interprété des chansons plus modernes. Un choix payant, puisque le jeune homme a convaincu les membres du jury et a remporté le concours de chant. Le Chinois Chang Zheng s'est, par contre, illustré dans la catégorie B.

Les éliminatoires, comme le soulignent les responsables, se sont tenues dans diverses régions pour ne citer que Tana et Tamatave où sont implantés des Instituts Confucius. Et eux d'ajouter que « le concours a connu un véritable engouement. Plus de 300 personnes se sont inscrites au concours de chant. Nous avons par contre enregistré la participation de 127 candidats au concours de rédaction et reçu 130 œuvres ». Raharivahoaka Martial de l'Institut Confucius de Tamatave a été le lauréat de ce concours de rédaction.

Outre l'aspect purement culturel et divertissant de l'évènement, le concours a également fourni une plateforme de présentation et d'échange aux apprenants de chinois. Comme l'a souligné l'Ambassadeur, ces jeunes et tous ceux qui apprennent ou voudraient apprendre le chinois pourront connaître la culture chinoise à travers les chansons, approfondir l'amitié mutuelle avec l'autre et promouvoir les échanges en profondeur entre les deux cultures ». La représentante de l'Empire du milieu à Madagascar espère qu'à travers des évènements comme celui au Paon d'Or Ivato samedi dernier, les jeunes développeront davantage leur intérêt pour l'apprentissage du chinois.