Madagascar: Football / Super Coupe - Fosa Juniors - CNaPS Sport dos à dos

Les champions de Madagascar de la CNaPS ont failli ouvrir le score à la 4e mn et à la 7e mn, par l'entremise de Foroche et Niasexe, mais, ils ont buté. Dominés, les Majungais du Fosa Juniors ont essayé de répliquer par Santatra et Dax, mais, en vain. Les deux équipes ont quitté le terrain à la pause sur un score vierge. De retour des vestiaires, les deux formations ont changé de stratégie. Tipeh et Bob, les coachs des deux équipes ont fait rentrer leurs remplaçants. Ils ont ainsi saisi l'occasion pour tester leurs nouvelles recrues.

Pas de vainqueur. L'Acte I de la Supercoupe de Madagascar de football disputée hier au Stade Rabemananjara, Mahajanga a accouché d'une souris (0-0). La CNaPS Sports, championne de Madagascar et Fosa Juniors, vainqueur de la Telma Coupe devront remporter la victoire samedi pour l'acte II. On assistait plutôt à un entraînement qu'à un duel où les deux équipes ont tâté leurs nouvelles recrues. Malgré les nombreuses tentatives, elles n'ont pas trouvé l'issue à faire trembler le filet de l'adversaire.

