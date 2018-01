Orange a remis les prix au grand gagnant du jeu « Loka Be Krismasy » auquel pouvaient participer, tous les utilisateurs d'Orange Money dans tout Madagascar. « Du 27 novembre au 24 décembre 2017 inclus, pour toute transaction Orange money supérieure à 5 000 Ar, le client a obtenu un ticket de jeu éligible aux tirages, ayant permis chaque semaine à sept gagnants d'empocher chacun 500 000Ar et à un gagnant de recevoir 1 million d'Ariary. En plus des 32 gagnants tout au long du jeu, un autre gagnant a été tiré au sort pour le gros lot.

Encore des heureux gagnants des fêtes de Noël et du Nouvel An.

